Morena calificó que la visita a México de Isabel Díaz Ayuso es una “provocación política” y acusó que la presidenta de la comunidad de Madrid quiere influenciar en asuntos internos del país.

A través de un posicionamiento, la dirigencia de Morena expresó su indignación por la visita de Díaz Ayuso, pues no sería “un gesto de amistad”, sino una provocación política disfrazada.

“La visita de Ayuso —presidenta de la Comunidad de Madrid, figura central de la nostalgia imperial de la ultraderecha— no es un gesto de amistad: es una provocación deliberada envuelta en el lenguaje de la libertad”. Morena

Isabel Díaz Ayuso afirma que el mestizaje es respuesta al odio (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Morena critica visita de Díaz Ayuso a México y acusa “provocación política”

Este 5 de mayo, Ariadna Montiel compartió el pronunciamiento de Morena tras la visita de Isabel Díaz a México, en el que rechazó las intenciones de la mandataria de deshabilitar gobiernos progresistas.

La dirigente de Morena acusó que la visita de Isabel Díaz Ayuso no tuvo un carácter diplomático ni de cooperación, sino una intención política clara: la de “provocar” y promover una agenda de la ultraderecha.

Morena destacó que la “provocación política” de Isabel Díaz Ayuso fue muy clara, pues mantuvo reuniones con actores de la oposición, con los que busca estrechar relaciones para influir en México.

A la oposición, Morena advirtió que “el pueblo mexicano tiene memoria” y sabrá distinguir entre quienes defienden intereses nacionales y quienes responden a agendas externas.

(Ariadna Montiel)

(Ariadna Montiel)

Morena acusa “provocación política” de Díaz Ayuso tras visita a México (Ariadna Montiel)

Cabe mencionar que durante su visita en México Díaz Ayuso participó en diversos eventos como el homenaje a Hernán Cortés y al mestizaje y la Feria Nacional de San Marcos en Aguascalientes.