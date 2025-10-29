Malú Micher Camarena, feminista y senadora por Morena, pidió a Paco Ignacio Taibo II rectificar por sus dichos sobre la literatura femenina.

Malú Micher acusó que el titular del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II, invisibilizó nuevamente a las mujeres en el ámbito literario.

Además, señaló que no es un “castigo” la literatura femenina cuando el FCE busca llevar libros y conocimiento a bibliotecas de localidades.

“Él dijo, no había la producción femenina en el tema literario. No, lo que hay que responder es no tenemos información de todo lo que se pudo haber producido porque hemos sido invisibilizadas...en este caso, él nos invisibiliza en la literatura... tiene que rectificar... sí (que ofrezca una disculpa) porque dijo que por qué iba a castigar... cómo que se castiga con una producción literaria femenina aunque sea mala, eso no es castigo... Paco Ignacio es un hombre inteligente, pero se le olvidan algunos detalles como las mujeres” Malú Micher. Feminista y senadora por Morena

Malu Mícher, senadora de Morena, defiende Ley de Telecomunicaciones. (Captura de pantalla)

Malú Micher exige disculpa de Paco Ignacio Taibo II

Malú Micher dijo que Paco Ignacio Taibo II es un hombre inteligente, pero a veces se le olvida la existencia de las mujeres.

Por ello, exigió una disculpa y rectificación, pues pudo haber hablado de la invisibilización de las mujeres en la literatura.

Paco Ignacio Taibo II se lanzó contra las cuotas en la conferencia mañanera del 23 de octubre y dijo que no se enviaría mala literatura a bibliotecas.

Paco Ignacio Taibo II (Tomada de video)

Malú Micher reconoce esfuerzos para promover a escritoras y poetas mujeres

La senadora Malú Micher dijo que la presidenta Claudia Sheinbaum rectificó, en referencia al anuncio de que se haría una producción de escritoras mexicanas y latinoamericanas.

Tras ello, se emprendieron protestas en el FCE por parte de feministas y lectoras y dejaron quienes recetaron poesía propia y de autoras.