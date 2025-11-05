Secretaría de Cultura de México colaborará con el Fondo de Cultura Económica (FCE) para definir autoras de colección tras polémica con Paco Ignacio Taibo II.

Luego de presentar la colección 25 para el 25 del FCE y notar que esta tenía más autores poetas hombres que mujeres, se lanzará una reedición de la misma.

Esto ocurre bajo las polémicas declaraciones de Paco Ignacio Taibo II, director del FCE, quién dijo desde una conferencia mañanera del pueblo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum que no iba a “castigar” a los lectores con un “poemario asqueroso” a pesar de que fuera escrito por una mujer sólo para cubrir la “cuota de género”.

Desde la conferencia mañanera del pueblo del miércoles 5 de noviembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer cómo se integrarán a más mujeres poetas de México o del Boom Latinoamericano en la colección 25 para el 25.

La presidenta de México adelantó que para esta tarea le pidió ayuda a Claudia Curiel, secretaria de Cultura para que colabore directamente con el Fondo de Cultura Económica para poder definir qué escritoras y de qué países podrían integrarse a esta nueva reedición de la colección 25 para el 25.

“Sería a través del Fondo de Cultura Económica y le pedí a Claudia Curiel que participara para que vea qué textos van a elegirse. Si es de todas las épocas, si sólo son mexicanas, si son latinoamericanas que se van a elegir” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Asimismo, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que como se hizo en el trabajo anterior para conformar esta colección del 25 para el 25, se tienen que conseguir los derechos de autor, debido a que es de distribución gratuita.

Agregó la presidenta de México que esta colección no sólo cuenta con el apoyo económico del Gobierno mexicano, sino que también gobiernos como el de Buenos Aires en Argentina o en Colombia lo han dado, es por ello que tendrán que retomar estos trabajos para poder integrar a más autoras.

Mientras que se espera que se lance esta nueva reedición con más autoras mujeres en la colección del 25 para el 25 el próximo año 2026 y con posiblemente el mismo número de ejemplares de más de 2.5 millones.