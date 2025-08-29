La influencer Esmeralda Ferrer fue asesinada junto a su familia en Guadalajara, Jalisco; te contamos lo que se sabe del caso.

Aunque la noticia se dio a conocer recientemente, la influencer de 32 años fue encontrada muerta una semana atrás, el 22 de agosto de 2025.

Esmeralda Ferrer Garibay era creadora de contenido, principalmente de la red social TikTok. Ante el multihomicidio, la Fiscalía de Jalisco ya abrió una investigación.

Matan a Esmeralda Ferrer, influencer de TikTok, junto a su familia en Guadalajara

La influencer de 32 años, Esmeralda Ferrer, también conocida como Esmeralda FG, fue hallada muerta junto a 3 personas más en una camioneta tipo pick up Ranger en la colonia San Andrés de Guadalajara.

Las víctimas fueron identificadas como el esposo de Esmeralda Ferrer y sus dos hijos menores de edad, de 13 y 7 años respectivamente.

De acuerdo con los reportes, Esmeralda Ferrer y su familia llevaban tres días desaparecidos y el 22 de agosto se encontraron cuatro cuerpos sin vida al interior de una camioneta abandonada.

Tras las labores de identificación se confirmó que los cuerpos correspondían a la influencer de TikTok, su esposo Roberto Carlos Gil, e hijos, cuyos restos fueron entregados a su familia el 25 de agosto.

Fiscalía de Jalisco investiga asesinato de Esmeralda Ferrer y su familia

La Fiscalía de Jalisco abrió una investigación por el asesinato de la familia completa de Esmeralda Ferrer, que hasta el momento no se ha esclarecido el móvil del crimen.

Las investigaciones refieren que Esmeralda Ferrer y su familia eran originarios de Michoacán , pero fueron asesinados presuntamente en un taller mecánico en Guadalajara, Jalisco.

Posteriormente la camioneta fue abandonada con todo y cuerpos en el cruce de Jorge Delorme y Pensador Mexicano en la colonia San Andrés.

¿Quién era Esmeralda Ferrer y por qué fue asesinada?

Esmeralda Ferrer contaba con cerca de 20 mil seguidores en sus redes sociales, y en su cuenta de TikTok presumía su vida de “buchona” y llena de lujos, ya que se mostraba orgullosa de ser esposa de un “narco”.

No obstante, las autoridades refieren que el esposo de la influencer se dedicaba a la compraventa de vehículos y al sembradío de jitomátes en Michoacán.

Por tales motivos las autoridades de Jalisco investigan como línea principal las actividades y negocios de Roberto Carlos Gil, de 36 años, como posible móvil del asesinato.

En tanto, dos hombres trabajadores del taller mecánico donde se registró el asesinato fueron detenidos y citados a declarar, pero ante la falta de pruebas fueron finalmente liberados.

Sin embargo, uno de los trabajadores y dos de sus familiares fueron privados de la libertad por un grupo armado, por lo que ahora se encuentran desaparecidos. El segundo trabajador identificado como “El Chino” escapó de los delincuentes.