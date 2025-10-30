Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, dijo que Paco Ignacio Taibo II debería ofrecer una disculpa por sus expresiones sobre las mujeres y la literatura.

“De ninguna manera estoy de acuerdo con este planteamiento de que renuncie por lo que dijo. Yo coincido con lo que dice mi amiga y compañera Malú Micher que señala que lo que tiene que hacer es ofrecer una disculpa frente a esas declaraciones que emitió” Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado

Laura Itzel Castillo no ve necesario que Paco Ignacio Taibo II renuncie al FCE

No obstante, Laura Itzel Castillo consideró que no se debe pedir la renuncia de Paco Ignacio Taibo II como titular del Fondo de Cultura Económica (FCE).

Para ella, lo que debe suceder es que que el funcionario ofrezca una disculpa por sus expresiones “despectivas”.

Laura Itzel pide adoptar el chip de la igualdad de género

Laura Itzel Castillo dijo que Paco Ignacio Taibo II es un hombre que piensa de manera patriarcal, como muchas personas, por lo que dijo que “lo que es importante que los compañeros... cambien el chip”.

Este chip debería ser de igualdad de género y reconocer que se vive en un sistema patriarcal.

De la misma manera, aprovechó para llamar a seguir con la transformación que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.

Laura Itzel Castillo y Malú Micher coinciden en que Paco Ignacio Taibo II ofrezca una disculpa

El día anterior, la senadora de Morena Malú Micher reclamó que Paco Ignacio Taibo II, con sus comentarios, nuevamente haya invisibilizado a las mujeres.

Por ello, dijo que debería reconocer el hecho, rectificar y ofrecer una disculpa pública.

Paco Ignacio Taibo II se pronunció en la conferencia mañanera del 23 de octubre de 2025 contra la cuotas de género y la “mala literatura” al anunciar la colección 25 para el 25, que sólo incluye a 7 escritoras.

Ante ello, la presidenta Claudia Sheibaum anunció la emisión de una edición autoras mexicanas y latinoamericanas. La colección “25 para el 25″ del FCE incluye esta lista de autores: