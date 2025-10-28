Este martes 28 de octubre se llevó a cabo una protesta en las oficinas del Fondo de Cultura Económica (FCE) con “poemas horrendos” tras las polémicas declaraciones de Paco Ignacio Taibo II.

Este grupo de mujeres expresaron su rechazo a las declaraciones realizadas por el director del FCE, las cuales fueron consideradas como machistas.

Así se vivió la protesta en el FCE con “poemas horrendos” tras polémica de Paco Ignacio Taibo II

A través del hashtag #PoemasHorriblesParaTaibo se convocó a una manifestación en las instalaciones del FCE, ubicadas en Picacho Ajusco.

Mujeres leen sus "poemas más horribles" frente al FCE en respuesta a los dichos de Taibo II sobre literatura escrita por mujeres. #TrendingREFORMA https://t.co/tzIdigClk2 — REFORMA (@Reforma) October 28, 2025

Las manifestantes llevaron a cabo un mitin poético, por lo que colocaron en la fachada del FCE cartulinas con nombres de destacadas escritoras como:

Cristina Rivera Garza

Amparo Dávila

Guadalupe Nettel

Fernanda Melchor

Pita Amor

Guadalupe Dueñas

Laureana Wright

Gabriela Jáuregui

Además de que leyeron y colocaron varios versos de poemas de mujeres, bajo la insignia de “poemas horrendos”.

Varias de las asistentes vistieron camisetas moradas con la leyenda “Yo la peor de todas” y realizaron el pase de lista de mujeres relevantes en la literatura mexicana.

📚 “MITIN POÉTICO” CONTRA TAIBO II EN EL FCE



Activistas y escritoras realizaron un mitin poético frente a la librería del Fondo de Cultura Económica, bloqueando la entrada y colocando fotografías de autoras mexicanas con la palabra “horrible” junto a cada nombre, en protesta por… pic.twitter.com/WbVgUCtFcK — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) October 28, 2025

Manifestantes piden la salida de Paco Ignacio Taibo II como titular del FCE

Durante la manifestación en el FCE, las participantes anunciaron que continuarán con lecturas públicas de sus “poemas más horribles”.

Esto como una manera de reivindicar la voz y el talento de las escritoras mexicanas tras la declaración de Paco Ignacio Taibo II.

Incluso durante la manifestación se pidió la salida de Paco Ignacio Taibo II como titular del FCE.

‘¡Fuera Taibo!’, gritan las mujeres que participan en la protesta contra los dichos del director del Fondo de Cultura Económica sobre literatura escrita por mujeres.https://t.co/M6gTzlwy7K

📹 Héctor García pic.twitter.com/NpdarzWLI4 — REFORMA (@Reforma) October 28, 2025

Paco Ignacio Taibo II se defiende de quienes lo han tachado de misógino

En medio de la controversia generada por su declaración durante la presentación de la colección 25 para 25 en Palacio Nacional, Paco Ignacio Taibo II se defendió.

Y es que en su momento, Paco Ignacio Taibo II señaló que no repartiría publicaciones firmadas por autoras únicamente para cumplir una cuota de género.

“Si partimos de la cuota, dices, un poemario escrito por una mujer, horriblemente asqueroso de malo, por el hecho de ser escrito por una mujer, no merece que se lo mandemos a una sala comunitaria a mitad de Guanajuato ¿por qué hay que castigarlos con ese libro de poesía?” Paco Ignacio Taibo II

Sin embargo, Paco Ignacio Taibo II se defendió y aseguró que la elección de los libros se hizo entre varias personas y trataron de incluir a los escritores más representativos.

Paco Ignacio Taibo II aseguró que hay más hombres porque fueron los principales exponentes del llamado “Boom Latinoamericano” y no por una cuestión de género.

En su discurso aseguró que no se tratan de acciones misóginas y machistas, sino que simplemente se trató de un proceso y aseguró que desde el FCE se ha apoyado el trabajo de las mujeres.

Paco Ignacio Taibo II reconoció que se equivocó pues en su discurso se refería a escritores en general y no solo a mujeres.

Para Paco Ignacio Taibo II “los libros deben elegirse por su calidad literaria, no por quién los escribe”.

“Hay una presión de abajo arriba porque quieren leer a más mujeres. (...) Hay que darle salida, pero no en detrimento de la calidad (…) Quizá hay alguna esquina que se nos escapa y estamos dispuestos a las críticas, pero en términos generales el fondo ha mantenido una postura antimachista” Paco Ignacio Taibo II

Sin embargo, dejó en claro que no se va a seguir excusando ante las personas que piensen que sus declaraciones fueron machistas.