A un día de reunirse con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional en CDMX, el rey Felipe VI se encuentra en Guadalajara, donde disfrutará del próximo partido de España en el Mundial 2026.

Previo al tan esperado encuentro futbolístico, Felipe VI elogió la relación que en la actualidad mantienen México y España.

La cual es magnífica y se refleja en la relación que la comunidad española, que reside en México, tiene en el país, y que va de la mano con la relación que sostienen los mexicanos que viven en el estado español.

“En esta visita tan breve... no quería dejar pasar la oportunidad de celebrar juntos esta relación tan magnífica que hay entre España y México ya desde hace tanto tiempo, es verdad que va mejor” Rey Felipe VI

🇲🇽🇪🇸 "Un futuro enormemente próspero": tras reunirse en el Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum, el rey Felipe VI destacó la "magnífica" e histórica relación bilateral que une a España y México.



Durante un encuentro en Guadalajara con la comunidad española… pic.twitter.com/SJXK1eZmHx — Azucena Uresti (@azucenau) June 26, 2026

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