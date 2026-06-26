A un día de reunirse con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional en CDMX, el rey Felipe VI se encuentra en Guadalajara, donde disfrutará del próximo partido de España en el Mundial 2026.
Previo al tan esperado encuentro futbolístico, Felipe VI elogió la relación que en la actualidad mantienen México y España.
La cual es magnífica y se refleja en la relación que la comunidad española, que reside en México, tiene en el país, y que va de la mano con la relación que sostienen los mexicanos que viven en el estado español.
“En esta visita tan breve... no quería dejar pasar la oportunidad de celebrar juntos esta relación tan magnífica que hay entre España y México ya desde hace tanto tiempo, es verdad que va mejor”Rey Felipe VI
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