El rey Felipe VI de España sostuvo un encuentro con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, en el Estadio Guadalajara, como parte de su visita para el partido del Mundial 2026 entre las selecciones de España y Uruguay.

El mandatario jalisciense, Pablo Lemus, destacó en sus redes sociales el honor de recibir al rey Felipe VI de España, y anunció una reunión de colaboración bilateral.

Lemus Navarro recibió al rey Felipe VI en un ambiente protocolario y de calidez, subrayando las oportunidades de trabajo conjunto en beneficio de las comunidades de ambos países.

Qué honor recibir al Rey de España, Felipe VI, en el marco del Mundial y previo al partido de España vs. Uruguay en el Estadio Guadalajara; vamos a sostener una reunión de colaboración en beneficio de nuestras comunidades. pic.twitter.com/pQGUtAtged — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) June 26, 2026

Encuentro entre Lemus y el rey Felipe VI fortalece lazos bilaterales y diplomáticos entre México y España

En sus redes sociales oficiales, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus reveló la visita del rey Felipe VI previo al juego entre España vs Uruguay.

Durante la reunión, Lemus y el rey Felipe VI de España dialogaron sobre proyectos de colaboración que impulsarán el desarrollo en áreas clave, aprovechando el contexto del Mundial 2026 que posiciona a Guadalajara como sede internacional.

El rey Felipe VI es recibido por Pablo Lemus en Jalisco previo al partido España vs Uruguay del Mundial 2026 (@CasaReal / X)

Asimismo, Pablo Lemus enfatizó que Jalisco se consolida como un excelente anfitrión para eventos globales de esta magnitud.

La Casa Real de España confirmó el encuentro, destacando su relevancia dentro de la agenda del monarca en México; tal y como aprecia en las imágenes, el rey Felipe VI llegó a Guadalajara para alentar a la selección española en su debut en el torneo, generando gran expectativa entre aficionados locales e internacionales.

Tal y como revelan diplomáticos y analistas, este tipo de visitas refuerzan las relaciones entre México y España, promoviendo turismo, inversión y intercambio cultural.