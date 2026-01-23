Con la compra de un avión Super Hercules C-130J que operará la Fuerza Aérea Mexicana, México hizo historia, pues se convirtió en el único país de América Latina en contar con una unidad de ese tipo.

Así lo dio a conocer la empresa de la industria militar Lockheed Martin en un comunicado en el que resaltó que la aeronave se trata de la “más avanzada jamás construida”.

México se une a selecta lista de países en comprar un Super Hercules C-130J

Al informar sobre la adquisición que hizo México de un Super Hercules C-130J, la firma militar Lockheed Martin resaltó que con ello se convirtió en el único país de América Latina en contar con una unidad aérea de ese tipo.

Aunado a ello, le empresa refirió que con la adquisición del avión que será operado por la Fuerza Aérea Mexicana, México se unió una selecta lista de 24 naciones en comprar un Super Hercules C-130J.

Super Hercules C-130J (Especial)

Además, resaltó que la unidad adquirida es el C-130J-30 Super Hercules; se trata de la versión extendida del modelo base que añade 4.5 metros a su espacio de carga.

Cabe destacar que hasta el momento no se ha dado a conocer el monto de la compra, medios especializados estiman que el gobierno de México habría pagado entre 70 y 90 millones de dólares por la unidad.

Así es el Super Hercules C-130J

De acuerdo con la empresa Lockheed Martin, el Super Hercules C-130J adquirido por México corresponde a la versión con mayor potencia, alcance, eficiencia de combustible y espacio, pues tiene estas características

Longitud: 29.3 m (34.4 m en la versión extendida C-130J-30)

Envergadura: 40.4 m

Altura: 11.9 m

Peso máximo al despegue: 74,389 kg

Carga útil máxima: 20 toneladas

Motores: 4 turbopropulsores Rolls-Royce AE 2100D3

Hélices: seis palas compuestas Dowty R391

Velocidad máxima: 670 km/h

Velocidad de crucero: 644 km/h

Alcance: 3,300 a 4,000 km según configuración

Techo de servicio: 8,615 m

Distancia de despegue: 1,219 m con carga máxima

Distancia de aterrizaje: 914 m con 61,000 kg de peso

Tripulación: 2 pilotos y 1 loadmaster

Cabina digital con pantallas multifunción y Head-Up Display

Capacidad para operar en pistas cortas y no preparadas

Debido a dichas características, el Super Hercules C-130J es utilizado para realizar tareas como transporte de tropas y carga, evacuaciones médicas, operaciones humanitarias y lanzamiento de paracaidistas y carga aérea.