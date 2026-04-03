La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la alta afluencia de visitantes en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) durante el periodo vacacional de Semana Santa.

“Así está el AIFA el día de hoy. Vuelos al 100 a todos los destinos“. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sheinbaum destaca alta afluencia en el AIFA en Semana Santa (Especial)

En sus redes sociales, la presidenta compartió el viernes 3 de abril una serie de fotografías en las que se aprecian cientos de viajeros usando las instalaciones del AIFA.

La imagen ha generado reacciones entre usuarios que han destacado los precios bajos y accesibilidad de vuelos que ofrece el AIFA, ubicado en la base aérea militar de Santa Lucía, en el municipio de Zumpango, Estado de México.

Sheinbaum destaca vuelos abarrotados en el AIFA

Desde su inauguración en 2022 hasta la fecha, el AIFA ha transportado a 18 millones 638 mil pasajeros, según informó en días pasados su director Isidoro Pastor Román.

Estos resultados eran los esperados por el AIFA en sus proyecciones de visitas, y fueron logrados a pesar de que Estados Unidos canceló once rutas por temas internos.

Ahora, en este periodo vacacional, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó la visita de miles de turistas, con vuelos abarrotados a los 41 destinos nacionales y 5 internacionales que ofrece el AIFA.

Sheinbaum destaca alta afluencia en el AIFA en Semana Santa (@claudiashein)

¿Cuántos vuelos internacionales hay en el AIFA?

En este periodo vacacional cabe destacar que el AIFA ofrece los siguientes vuelos internacionales:

Arajet:

Punta Cana – República Dominicana

Santo Domingo – República Dominicana

Conviasa:

Caracas – Venezuela

Viva Aerobus:

Bogotá – Colombia

La Habana – Cuba

Volaris: