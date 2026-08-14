A través de una carta publicada en redes sociales, Andrés Manuel López Beltrán pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destituir a Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, tras la cancelación de su visa.

“¿Por qué no destituye a Rubio y a Landau, así como a quienes son iguales a ellos y le están haciendo daño por estar llenos de resentimientos y de actitudes sectarias?”, Andrés Manuel López Beltrán

En el documento, López Beltrán también señaló a Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, y cuestionó a Trump sobre las decisiones relacionadas con el retiro de visas a políticos mexicanos.

López Beltrán acusa a Marco Rubio de estar detrás del retiro de su visa

Andrés Manuel López Beltrán señaló directamente a Marco Rubio como responsable del retiro de su visa estadounidense y también mencionó a Christopher Landau.

Por ello, solicitó al presidente Donald Trump la destitución de ambos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos.

El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la cancelación de su visa responde a una decisión de “carácter político”.

Andrés Manuel López Beltrán asegura que no existe una razón para cancelar su visa

En su carta, López Beltrán afirmó que “no existe ninguna razón que justifique tan arrogante proceder” respecto a la cancelación de su visa estadounidense.

También aseguró que Marco Rubio y Christopher Landau no cuentan con pruebas en su contra relacionadas con algún acto inmoral o delictivo que, de acuerdo con su argumento, pudiera justificar el retiro de este documento.

López Beltrán sostuvo que siempre ha conducido su vida bajo ideales, principios y honestidad, valores que, afirmó, fueron inculcados por sus padres.

Cabe recordar que Andrés Manuel López Beltrán es hijo del expresidente de México Andrés Manuel López Obrador.

López Beltrán acusa a funcionarios de Estados Unidos de actuar por “resentimientos”

El también político de Morena acusó que la cancelación de su visa “no es más que una burda y perversa canallada de estos funcionarios y otros halcones que, en sentido estricto, no son diplomáticos ni mucho menos políticos”.

Asimismo, lanzó acusaciones contra los funcionarios estadounidenses al señalar que “se caracterizan por recibir dinero para sus campañas o actividades políticas de parte de vendedores de armas o en pago por los trabajos que realizan de influyentismo”.

Estas afirmaciones forman parte de los argumentos expresados por López Beltrán en la carta difundida en redes sociales.

López Beltrán pide respuestas a Trump por el retiro de su visa

En el documento, Andrés Manuel López Beltrán también solicitó respuestas a Donald Trump sobre la cancelación de su visa y cuestionó si el presidente estadounidense estaba al tanto de la decisión.

Además, cuestionó el retiro de visas a otros políticos de Morena y planteó si estas acciones responden a una “fobia conservadora”.

López Beltrán señaló así su inconformidad con las decisiones relacionadas con las visas estadounidenses y pidió al presidente Donald Trump intervenir ante las acciones que atribuye a Marco Rubio y Christopher Landau.

Carta de López Beltrán a Trump: 5 puntos clave tras retiro de su visa (Especial )

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