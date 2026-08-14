Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, publicó una amenaza en sus redes sociales luego de la cancelación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán.

La imagen compartida muestra a Landau sentado en un sillón, acompañada de la frase en inglés:

“¿Estás disfrutando el espectáculo? Rellena tus palomitas... te encantará la siguiente parte”. Mensaje de Christopher Landau

¿Indirecta para López Beltrán? Christopher Landau publica polémico meme tras retiro de su visa (Captura de pantalla)

Aunque Christopher Landau no mencionó a López Beltrán ni explicó el significado de la publicación, el mensaje desató cuestionamientos sobre si fue una indirecta por la carta que envió el hijo del expresidente.

Cabe recordar que López Beltrán escribió una carta a Donald Trump acusando que Marco Rubio y Christopher Landau le habían retirado su visa estadounidense por temas políticos

En la misiva, Andrés Manuel López Beltrán sostuvo que no existe evidencia de algún acto delictivo o inmoral cometido por él y pidió al presidente Donald Trump revisar la actuación de sus funcionarios.

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