El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó el abono de Grupo Salinas de Ricardo Salinas Pliego por 13 mil 980 millones de pesos, acorde con las resoluciones judiciales.

“La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informa que, de conformidad con lo establecido en el Código Fiscal de la Federación y en cumplimiento de las resoluciones judiciales aplicables, un grupo empresarial se encuentra en proceso de hacer un pago al Servicio de Administración Tributaria (SAT)“. SAT

Fue mediante un comunicado que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el SAT, informó de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, el abono de Grupo Salinas.

De momento, el dueño de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, no se ha pronunciado sobre el abono de la deuda que asciende a los 32 mil millones de pesos.

Ricardo Salinas Pliego abona 13 mil 980 mdp al SAT por deuda fiscal

El comunicado del SAT con fecha de lunes 25 de mayo, señala el abono de Ricardo Salinas Pliego y Grupo Salinas por 13 mil 980 millones 904 mil 051 pesos.

Sin embargo, también menciona que la deuda de Ricardo Salinas Pliego corresponde a 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos, que terminará de abonar en julio 2027.

SAT informa abono de Ricardo Salinas Pliego por deuda fiscal (SAT)

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