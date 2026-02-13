Claudia Sheinbaum descarta ‘dedazo’ en la elección de Rosaura Martínez en Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Los directores son parte del consejo Universitario y ese consejo Universitario nombra a la junta de gobierno. Entonces, no es que sea un dedazo de alguien” Claudia Sheinbaum

Desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum aseguró que la designación de hija de Rosaura Ruiz se hizo de manera autónoma.

Claudia Sheinbaum afirma que elección de la Junta de Gobierno de la UNAM es un asunto autónomo y descarta ‘dedazo’

Claudia Sheinbaum dijo desconocer que Rosaura Martínez, hija de la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, fue electa en la Junta de Gobierno de la UNAM.

“No sabía, apenas es noticia para mi” Claudia Sheinbaum

Durante su discurso, Claudia Sheinbaum señaló que la UNAM tiene un esquema de gobierno autónomo por lo que la elección de la Junta de Gobierno no se trató de “dedazo”.

Puntualizo que se trata de un asunto que compete exclusivamente a la propia institución, al tratarse de un órgano autónomo con reglas internas definidas.

“Tiene un esquema de gobierno durante muchos años, dijimos que debería democratizarse pero es un asunto autónomo de la UNAM; el Consejo Universitario elige a una junta de gobierno que tiene la atribución de nombrar a directores de escuelas, al rector” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum explicó que el Consejo Universitario está integrado por profesores, estudiantes y directores, quienes participan conforme a los mecanismos establecidos por la normativa interna.

Destacó que son los estudiantes y docentes quienes eligen a sus propios consejeros mediante voto, y que ese Consejo es el encargado de designar a quienes integran la Junta de Gobierno.

“¿Quién los elige? El Consejo Universitario. ¿Quién forma el Consejo Universitario? Los profesores y los estudiantes. Esos sí son elegidos por voto popular, por voto de los estudiantes. Entonces los estudiantes eligen a sus propios consejeros, los profesores eligen a sus propios consejeros, los directores son parte del Consejo Universitario y ese Consejo Universitario nombra a la Junta de Gobierno" Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum insistió que no se trata de una designación unilateral, pues el proceso forma parte de la vida interna de la UNAM.

Rector de la UNAM asegura que no hay conflicto de interés en la elección de la Junta de Gobierno

Las declaraciones de Claudia Sheinbaum vienen luego de que el Consejo Universitario de la UNAM designó a tres nuevos integrantes de la Junta de Gobierno, entre ellos a Rosaura Martínez Ruiz.

La designación generó polémica ya que Martínez Ruiz es hija de la titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Rosaura Ruiz.

Martínez Ruiz sustituirá a la académica Ana Rosa Barahona Echeverría.

En medio de las críticas, el rector Leonardo Lomelí Vanegas defendió el nombramiento de Martínez Ruiz asegurando que no hay conflicto de interés.

De acuerdo con el rector no se encuentra en riesgo la autonomía de la UNAM, ya que está designación no representa una injerencia del gobierno federal dentro de la institución.

“No veo ningún riesgo, tiene una trayectoria académica sobresaliente. No solamente está ahí el currículum, que se puede consultar; también está la valoración cualitativa que hicieron algunos de sus colegas. Creo, además, que es importante destacar que hacía tiempo que no se incorporaba un perfil de filosofía en la Junta de Gobierno” Leonardo Lomelí Vanegas, rector UNAM