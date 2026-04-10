La Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó sobre el desalojo de estudiantes, personal docente y administrativo luego de recibir una amenaza sobre la posible presencia de un explosivo dentro de sus instalaciones.

La alerta se generó después de que la facultad, ubicada en Tlalnepantla de Baz, en el Estado de México, recibiera un mensaje en el que se advertía sobre la presunta existencia de artefactos explosivos en el campus central.

Ante esta situación, las autoridades universitarias activaron protocolos de seguridad y procedieron con la evacuación preventiva del campus para salvaguardar la integridad de la comunidad universitaria.

UNAM evacúa FES Iztacala para revisión por posible explosivo

A través de un comunicado, la Comisión Local de Seguridad de Iztacala informó que este viernes 10 de abril de 2026 recibió un mensaje que alertaba sobre la posible presencia de un explosivo al interior del plantel.

Tras recibir la advertencia, la FES Iztacala activó sus protocolos de seguridad e inició la evacuación total de las instalaciones para permitir una revisión exhaustiva del campus.

Hasta el momento, las autoridades universitarias no han detallado el tipo de artefacto que podría encontrarse dentro de las instalaciones. Sin embargo, aseguraron que la inspección se realizará conforme a los procedimientos de seguridad establecidos.

Asimismo, solicitaron a la comunidad universitaria mantenerse atenta a la información oficial que se emita a través de los canales institucionales, donde se darán a conocer los avances y resultados de la revisión.

UNAM evacúa FES Iztacala para revisión por posible explosivo (FES Iztacala)

Protección Civil del Estado de México no se pronuncia sobre evacuación en FES Iztacala

Hasta ahora, autoridades de Protección Civil del Estado de México ni del gobierno municipal de Tlalnepantla de Baz han emitido información oficial sobre el desalojo registrado en la FES Iztacala.

De igual forma, se desconoce si equipos de emergencia estatales o municipales participan en las labores de revisión y seguridad dentro del campus universitario.