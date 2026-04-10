Un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) murió tras ser atacado a balazos ante un presunto asalto en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, en un hecho que ha causado conmoción entre la comunidad universitaria.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven quien fue identificado como alumno de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán de la UNAM, fue interceptado por sujetos armados en las inmediaciones del plantel.

Testigos señalaron que el ataque ocurrió durante un presunto intento de asalto, al que la víctima habría puesto resistencia.

UNAM se pronuncia ante alumno asesinado en Cuautitlán Izcalli

Un alumno de la FES Cuautitlán de la UNAM fue asesinado a balazos en Cuautitlán Izcalli ante un presunto intento de asalto, al cual se opuso.

Tras la agresión, el estudiante quedó gravemente herido y posteriormente perdió la vida, lo que generó movilización de servicios de emergencia y autoridades en la zona.

La UNAM, a través de la FES Cuautitlán, lamentó el fallecimiento del alumno quien fue identificado como Joel Ulises Cristóbal Castillo, y exigió a las autoridades el esclarecimiento de los hechos.

Un alumno de la FES Cuautitlán de la UNAM, fue asesinado en Cuautitlán Izcalli (FES Cuautitlán )

En redes sociales, compañeros y usuarios expresaron indignación y exigieron mayor seguridad en los alrededores del campus, donde denunciaron que la delincuencia es recurrente.

Hasta el momento, autoridades municipales y la Fiscalía del Estado de México no han informado sobre personas detenidas ni avances en la investigación.

Este caso se suma a otros hechos violentos que han afectado a estudiantes en la zon, reavivando el debate sobre la seguridad en inmediaciones de planteles universitarios.