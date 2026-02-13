El Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) designó a tres nuevos integrantes de la Junta de Gobierno, entre ellos a Rosaura Martínez Ruiz.

El nombramiento de Rosaura Martínez Ruiz causó polémica luego de que es hija de la titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Rosaura Ruiz.

¿Quién es Rosaura Martínez Ruiz, nueva integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM?

Rosaura Martínez Ruiz nació en la CDMX y es hija de Rosaura Ruiz, titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti).

A lo largo de su trayectoria, Rosaura Martínez Ruiz ha defendido que la filosofía tiene un papel fundamental ya que considera importante estudiar las pasiones humanas y el inconsciente.

Para Rosaura Martínez Ruiz para que México avance es muy importante que los jóvenes se acerquen a la filosofía.

Y es que deben de aprender a preguntar, a sorprenderse y a dudar, porque faltan muchos pensadores críticos, creadores de sentido con el lenguaje y de conceptos.

Rosaura Martínez Ruiz ha desarrollado su trayectoria profesional dentro de la UNAM, participando en labores de docencia, investigación y vida colegiada universitaria.

¿Cuántos años tiene Rosaura Martínez Ruiz, nueva integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM?

No hay información pública acerca de la edad de Rosaura Martínez Ruiz.

¿Quién es el esposo de Rosaura Martínez Ruiz, nueva integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM?

Se desconoce si Rosaura Martínez Ruiz se encuentra casada.

¿Qué signo zodiacal es Rosaura Martínez Ruiz, nueva integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM?

Al desconocerse la fecha de nacimiento de Rosaura Martínez Ruiz, no se tiene información sobre cuál es su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Rosaura Martínez Ruiz, nueva integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM?

No hay información pública sobre si Rosaura Martínez Ruiz tiene hijos.

¿Qué estudió Rosaura Martínez Ruiz, nueva integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM?

Rosaura Martínez Ruiz es Doctora en Filosofía por la UNAM, maestra en Filosofía por The New School University y licenciada en Psicología por la UNAM.

¿En qué ha trabajado Rosaura Martínez Ruiz, nueva integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM?

Rosaura Martínez Ruiz es profesora titular A de tiempo completo adscrita al Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel II.

Fue coordinadora de los proyectos de investigación “Filósofos tras Freud” y “Filosofía y psicoanálisis como fronteras críticas de lo político”.

Rosaura Martínez Ruiz ha enfocado su investigación en el análisis de problemas de ontología contemporánea, con énfasis en cuestiones sobre subjetividad.

Tiene varios artículos publicados en revistas especializadas y varios capítulos en libros colectivos.

Es autora de Freud y Derrida: escritura y psique (2013) y Eros: más allá de la pulsión de muerte (2017).

Ha coordinado varios libros colectivos y publicado artículos sobre las intersecciones entre psicoanálisis y filosofía y sobre el campo de lo psicopolítico.

En 2017 fue galardonada con el Premio Investigación en Humanidades de la Academia Mexicana de Ciencias, en 2019 fue Fulbright Scholar.

En 2021 recibió el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz de la UNAM.

Forma parte del consejo asesor del “Consorcio Internacional de Programas de Teoría Crítica”.

Rosaura Martínez Ruiz fue designada como nueva integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM

Por mayoría de votos, el Consejo Universitario (CU) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aprobó el nombramiento de Rosaura Martínez Ruiz como integrante de la Junta de Gobierno.

Rosaura Martínez Ruiz obtuvo cinco votos de consejeros en contra, 18 abstenciones y 27 a favor.

La Junta de Gobierno de la UNAM es la instancia encargada, entre otras funciones, de la designación de la persona titular de la Rectoría, así como de directoras y directores de facultades, escuelas, institutos y centros de investigación, conforme a la normatividad universitaria.

La designación de Rosaura Martínez Ruiz generó polémica por ser hija de la titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Rosaura Ruiz.

Rosaura Martínez Ruiz sustituirá a la académica Ana Rosa Barahona Echeverría.

Antes de su nombramiento, Rosaura Martínez Ruiz era consejera universitaria.

Rosaura Martínez Ruiz fue designada como nueva integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM junto a:

José María Serna de la Garza, del Instituto de Investigaciones Jurídicas

Sara Ladrón de Guevara, ex rectora de la Universidad Veracruzana