¿Quién es Gabriela Ortiz? La profesora de la UNAM ganadora en los Premios Grammy 2026

Gabriela Ortiz, destacada profesora de la UNAM, se convirtió en ganadora en los Premios Grammy 2026.

Pero, ¿quién es Gabriela Ortiz? Te compartimos lo que se sabe acerca de la galardonada compositora mexicana.

Gabriela Ortiz, la profesora de la UNAM ganadora en los Premios Grammy 2026

Gabriela Ortiz es una compositora mexicana, originaria de la Ciudad de México (CDMX).

De padres músicos, desde su infancia mostró un gran interés por esta rama artística hasta convertirlo en un aspecto profesional.

Es así que ha logrado convertirse es una reconocida compositora, lo que la ha llevado a presentar su música y a ser interpretada en las más distinguidas salas de todo el mundo.

¿Qué edad tiene Gabriela Ortiz?

Gabriela Ortiz nació el 20 de diciembre de 1964, por lo que actualmente tiene 61 años de edad.

¿Quién es el esposo de Gabriela Ortiz?

La compositora Gabriela Ortiz se encuentra casada con el flautista mexicano Alejandro Escuer.

¿Qué signo zodiacal es Gabriela Ortiz?

Gabriela Ortiz nació un 20 de diciembre, por lo que de acuerdo con la astrología occidental es del signo zodiacal Sagitario.

¿Cuántos hijos tiene Gabriela Ortiz?

De acuerdo con la información, Gabriela Ortiz tiene una hija.

¿Qué estudió Gabriela Ortiz?

Gabriela Ortiz cuenta con la Licenciatura en Composición por la Escuela Nacional de Música (hoy Facultad de Música) de la UNAM.

Además, cuenta con estudios superiores en piano y un doctorado en Composición y Música Electroacústica por la The City University de Londres, Inglaterra.

¿En qué ha trabajado Gabriela Ortiz?

Gabriela Ortiz ha destacado con obras musicales como orquestal, de cámara y solista, así como composiciones para danza teatro y cine.

Gabriela Ortiz gana tres Premios Grammy 2026

La Secretaría de Cultura, así como la UNAM, se sumaron a las felicitaciones a la compositora mexicana Gabriela Ortiz, quien se convirtió en ganadora de tres Premios Grammy 2026:

Mejor compendio clásico

Mejor interpretación coral

Mejor composición clásica

Destacaron que el reconocimiento al trabajo de Gabriela Ortiz es muestra de la relevancia y proyección de la música contemporánea mexicana a nivel mundial, así como del talento de la compositora mexicana.

La UNAM destacó que esto pone en alto a nuestro país, así como al trabajo que se realiza en la máxima casa de estudios.