John Saxe-Fernández, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y articulista de La Jornada, murió a los 86 años la noche del jueves 5 de febrero de 2026.

Teresa Castro, esposa de John Saxe-Fernández, confirmó que la muerte del académico ocurrió mientras se encontraba en su domicilio, en la Ciudad de México (CDMX).

Muere John Saxe-Fernández; deja una amplia carrera académica

John Saxe-Fernández, uno de los mayores estudiosos del antiimperialismo, nació el 26 de enero de 1940 en Cartago, Costa Rica; luego, obtuvo la nacionalidad mexicana en 1984.

Especialista en economía política, geopolítica y relaciones internacionales, destacó por su análisis crítico sobre el imperialismo, así como la política exterior de Estados Unidos y América Latina.

Fue autor, coautor o coordinador de decenas de libros, en los que abordó temas como la transferencia de bienes públicos al sector privado, antiimperialismo y geopolítica en países de América Latina.

Poco antes de morir, John Saxe-Fernández trabajó como profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y como investigador del programa El mundo en el Siglo XXI.

