La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la investigación sobre Taylor Farms México todavía no puede darse por concluida, pese a que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) confirmó que las muestras de lechuga y agua analizadas en la planta de Guanajuato dieron negativo a Cyclospora cayetanensis.

Además, Sheinbaum solicitó al gobierno de Estados Unidos compartir el estudio epidemiológico que sustenta la relación entre el brote de ciclosporiasis y la lechuga mexicana.

“Se está haciendo un estudio epidemiológico para poder revisar si, en efecto, hay algo que tenga que ver con algún producto mexicano o no” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum explicó que las autoridades mexicanas mantienen comunicación con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y que será necesario esperar a que finalicen las investigaciones para determinar si existe alguna responsabilidad de la empresa ante el brote de ciclosporiasis o si el caso puede darse por concluido.

Sus declaraciones llegan después de que la FDA rectificó un resultado positivo inicial, al reconocer que se trató de un falso positivo, aunque mantuvo abierta la investigación epidemiológica ante el brote de ciclosporiasis en Estados Unidos.

Sheinbaum pide estudio epidemiológico a la FDA por caso Taylor Farms

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum explicó que México ya envió los resultados de las pruebas realizadas por Cofepris a las autoridades sanitarias estadounidenses y ahora espera conocer la evidencia completa con la que la FDA mantiene abierta la investigación sobre el brote registrado en Estados Unidos.

“Estamos pidiéndole a la Secretaría de Salud, porque hubo una primera investigación de la FDA. Primero dijeron que era lechuga mexicana que se exporta de ciertos lugares de México a Estados Unidos, después dijeron que no, que la prueba que habían hecho era un falso positivo, así le llaman. Y ahora otra vez están retomando esto.” Claudia Sheinbaum

Los análisis realizados por Cofepris en la planta de Taylor Farms México, ubicada en Guanajuato, incluyeron muestras de lechuga iceberg, producto terminado y agua utilizada en el proceso de producción dando negativo a ciclosporiasis tras el contagio y brote en Estados Unidos.

Sheinbaum señaló que el gobierno mexicano busca conocer el estudio epidemiológico completo para determinar cómo se estableció el vínculo entre los casos de ciclosporiasis y la lechuga distribuida por Taylor Farms México, luego de que la FDA reconociera que un resultado positivo inicial fue un falso positivo.

“Queremos que nos envíen cuál es el estudio epidemiológico que hicieron para poder hacer un análisis conjunto” Claudia Sheinbaum

Por su parte, Cofepris informó que los análisis realizados en lechuga iceberg, producto terminado y agua utilizada durante el proceso de producción resultaron negativos a Cyclospora cayetanensis, por lo que la autoridad sanitaria indicó que no se detectó contaminación por coliformes fecales y que la empresa cumple con las medidas de inocuidad, trazabilidad y control sanitario establecidas en México.

No obstante, Sheinbaum reiteró que esos resultados no significan el cierre definitivo del caso, y explicó que las autoridades mexicanas continuarán colaborando con la FDA hasta contar con toda la evidencia científica y epidemiológica que permita esclarecer el origen del brote y determinar si la lechuga mexicana estuvo realmente involucrada.

Mientras la investigación sigue en curso, Taylor Farms mantiene el retiro voluntario de la lechuga iceberg procedente del centro de México y la suspensión de su distribución en Estados Unidos como medida preventiva.

“El análisis por métodos moleculares estándar por PCR en tiempo real realizado en el Laboratorio Nacional de Referencia de la Cofepris resultó negativo a Cyclospora cayetanensis en las 10 muestras de materia prima y producto terminado.” Secretaría de Salud