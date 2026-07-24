Taylor Farms cerró temporalmente su planta en el centro de México, luego de que se relacionara a sus lechugas con el brote de ciclosporiasis que afectó a más de mil consumidores de Taco Bell en Estados Unidos.

La noticia se dio a conocer antes de que las autoridades sanitarias del país informaran que las lechugas mexicanas producidas en Taylor Farms dieron negativo a ciclosporiasis.

A pesar de los recientes resultados, aún no se sabe si Taylor Farms seguirá con sus actividades cotidianas en México.

Taylor Farms (Taylor Farms)

Taylor Farms de México cerró ante acusaciones de ciclosporiasis de Estados Unidos

Una fuente dijo a la agencia Reuters que la planta de Taylor Farms de México tomó la decisión de suspender sus operaciones luego del brote de ciclosporiasis que afecta a cinco estados de Estados Unidos.

En los últimos meses, los casos de ciclosporiasis, provocada por el parásito Cyclospora, han aumentado, según informan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Al principio, las autoridades habían vinculado el brote con la lechuga iceberg troceada producida por Taylor Farms, que se sirve en los restaurantes de Taco Bell en algunos estados.

La acusación fue respaldada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), al indicar que las pruebas de rastreo apuntaron a productos de Taylor Farms provenientes del centro de México.

Lechugas fueron relacionadas con ciclosporiasis (Gabriel Mihalcea / Unsplash)

Taylor Farms de México en incertidumbre ante prueba negativa de ciclosporiasis

Mientras que autoridades como la Cofepris han rechazado que las lechugas mexicanas de Taylor Farms estén infestadas de ciclosporiasis, hasta ahora no se sabe si abrirá de nuevo su planta en México.

Por el momento, las autoridades sanitarias de Estados Unidos continúan investigando el brote en cinco estados.