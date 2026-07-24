La presidenta Claudia Sheinbaum volvió a hablar del buen papel de la Selección en el Mundial 2026, pues incluso opinó que pudieron haber ganado el último partido del México vs Inglaterra.

“El último partido contra Inglaterra, la verdad estuvo muy parejo, podría haber ganado la Selección”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Palabras de Sheinbaum que llegan ante la pregunta sobre el furor que aún se siente en los mexicanos, aún sin haber logrado ganar el Mundial 2026 y tras el término de la cuesta futbolística, y donde México fue sede.

Luego de que la Selección Mexicana quedó en el noveno puesto general del Mundial 2026, tras su eliminación en octavos de final en el México vs Inglaterra con un marcador de 2-3.

“La Selección se ganó el cariño, lo dieron todo”: Sheinbaum

En más declaraciones, la mandataria Sheinbaum dio reconocimiento a los propios jugadores de la Selección, tras darlo todo en el Mundial 2026, motivo por lo que se han ganado el cariño de la afición.

“Yo creó que se lo ganaron los jóvenes de la Selección… Ese cariño se da, porque se ve el esfuerzo, la camiseta y tiene que ver por supuesto porque representan a México, por un sentido amor al país”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

A lo que Sheinbaum agregó que el papel de la Selección fue extraordinario, por lo que no hay dudas de que los futbolistas mexicanos salieron con todo.

“Cuando ves a los jóvenes entregando todo a la cancha, generan un amor a la población, una identidad que finalmente da la camiseta, la bandera y el país. Salieron a entregarlo todo, y eso los mexicanos lo reconocemos”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Pues aún a la afición mexicana se les puede ver hablando con orgullo de la Selección e incluso llevando puesta la camiseta, pese al fin del Mundial 2026.