La Secretaría de Salud dio a conocer que las lechugas producidas por la planta Taylor Farms de México dieron negativo a Cyclospora, parásito que provoca ciclosporiasis.

“El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud, informa que los resultados de los análisis de lechugas y agua en la planta de Taylor Farms dieron resultado negativo para la detección de Cyclospora Cayetanensis”. Secretaría de Salud

La autoridad sanitaria detalló que las lechugas y agua en la planta de Taylor Farms fueron analizadas por la Cofepris, a través del Laboratorio Nacional de Referencia.

Asimismo, el personal epidemiológico concluyó que no se identificaron situaciones de salud ni brotes de enfermedad diarreica en el personal que requirieran intervenciones.

Taylor Farms (Especial)

Secretaría de Salud descarta Cyclospora en lechuga de Taylor Farms

En un comunicado, la Cofepris detalló que realizó una visita de inspección y verificación sanitaria a la planta de Taylor Farms de México, en compañía de epidemiólogos y expertos.

En el lugar, Cofepris levantó diez muestras de lechuga iceberg, así como muestras de agua de la empresa para determinar si alguna podía causar ciclosporiasis.

Posteriormente, las muestras de lechuga se procesaron mediante métodos moleculares estándar de PCR en tiempo real, en el laboratorio nacional de referencia de la CCAyAC de Cofepris.

Las pruebas demostraron que ni el agua ni las lechugas de Taylor Farms estaban contaminadas con Cyclospora, a pesar de las acusaciones de Estados Unidos que la señalaban como responsable de brotes en locales de Taco Bell.

Taylor Farms suspende planta en México tras brote de ciclosporiasis (Michelle Rojas)

Taylor Farms presentó evidencia de controles de proceso en toda la cadena

Personal de Epidemiología investigó lo relacionado con la salud de los trabajadores de Taylor Farms, sin identificar situaciones de salud ni brotes por enfermedad diarreica que ameriten intervenciones.

Durante la inspección, Taylor Farms presentó evidencia de controles de proceso en toda la cadena y de la aplicación de sistemas de gestión de inocuidad basados en recomendaciones internacionales.