La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la decisión de México de abstenerse en la Organización de los Estados Americanos (OEA) ante una propuesta para convocar a una reunión urgente de cancilleres sobre la situación política de Nicaragua.

“Es un asunto de autodeterminación de los pueblos y está en la Constitución”, Claudia Sheinbaum

La resolución obtuvo 29 votos a favor, mientras que Brasil votó en contra y México fue el único país que se abstuvo; Claudia Sheinbaum aseguró que la postura mexicana está sustentada en los principios establecidos en la Constitución Mexicana.

Sheinbaum: México respeta la autodeterminación de los pueblos

Claudia Sheinbaum fue cuestionada por la postura de México frente a la situación en Nicaragua durante su conferencia matutina de este jueves 20 de agosto en donde aseguró que defiende la autodeterminación de los pueblos.

“Con los principios constitucionales de México, más allá de si el representante ante la OEA, Alejandro Encinas, o la Presidenta esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Es un asunto de autodeterminación de los pueblos y está establecido claramente en la Constitución.” Claudia Sheinbaum

La decisión ocurre mientras el gobierno de Daniel Ortega enfrenta cuestionamientos internacionales, pues en julio, el mandatario nicaragüense declaró que su país no volvería a celebrar elecciones y planteó una reforma para ampliar los periodos presidenciales a siete años, además de excluir de la vida política a quienes considere “traidores”.

Organismos internacionales han denunciado la concentración de poder en Nicaragua, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido sobre la eliminación de la separación de poderes y la persecución de opositores.

Por su parte, Human Rights Watch ha documentado detenciones arbitrarias, desapariciones, exilio forzado y retiro de nacionalidad contra críticos del gobierno.

Pese a este panorama, México mantuvo su abstención ante la OEA y Sheinbaum sostuvo que la decisión responde al principio de autodeterminación de los pueblos y al respeto de la soberanía nacional.