México se abstiene en la OEA sobre resolución de Estados Unidos por Nicaragua

México se abstuvo en la OEA (Organización de los Estados Americanos) sobre la situación en Nicaragua ante la resolución propuesta por Estados Unidos.

“México ha votado en abstención ya que considera que la situación interna en Nicaragua no constituye una amenaza a la paz o a la seguridad hemisférica”. Alejandro Encinas, representante de México ante la OEA

La tarde de este miércoles 19 de agosto, en el Consejo Permanente de la OEA se aprobó la resolución de Estados Unidos sobre una reunión de cancilleres por medidas de Daniel Ortega.

En la reunión extraordinaria, los países integrantes de la OEA aprobaron con 29 votos la resolución de Estados Unidos, que tuvo el voto contrario de Brasil y una abstención.

México reafirma su compromiso con el respeto a la democracia y los derechos humanos en Nicaragua.



Proponemos privilegiar el diálogo, tender puentes y buscar soluciones pacíficas, con pleno respeto a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. pic.twitter.com/IOgpRZMSQW — MisionMexOEA (@MisionMexOEA) August 19, 2026

México se abstiene en la OEA sobre situación de Nicaragua: estas son las razones

Alejandro Encinas expresó durante la sesión extraordinaria que México se abstendría de votar sobre la resolución por la situación de Nicaragua, debido a los principios constitucionales.

El representante de México ante la OEA explicó que se mantiene el respeto irrestricto tanto a los derechos humanos, así como a la no intervención y autodeterminación de los pueblos.

Añadió a su vez que el votar a favor de la resolución de Estados Unidos fomentaría que la OEA exceda sus facultades al abordar asuntos de quienes no forman parte del organismo.

Asimismo, Alejandro Encinas apuntó que el enmarcar una crisis interna no contribuye a resolverla, por lo que lejos de encontrar una solución pacífica, podría profundizarla.

México afirmó a su vez que para tomar acciones primero se debe tener claridad con la situación en Nicaragua, sin ser materia de seguridad, como propone Estados Unidos.

“La presidenta Claudia Sheinbaum fue clara en señalar que nosotros siempre estamos de acuerdo con la democracia [..]”. Alejandro Encinas, representante de México ante la OEA

En el mismo marco, Alejandro Encinas propuso que la OEA busque fortalecer el diálogo en respeto a la soberanía de Nicaragua en los espacios correspondientes, lo cual sí apoyará México.

OEA vota a favor de resolución de Estados Unidos sobre situación en Nicaragua

Pese a la abstención de México, 29 de los países integrantes de la OEA votaron a favor de la resolución de Estados Unidos para convocar a los cancilleres por la situación en Nicaragua.

Aunque de momento no hay una fecha para la misma, se propone que se aborde el deterioro democrático en Nicaragua consecuencia del gobierno de Daniel Ortega.

Y pese a que Nicaragua no forma parte de la OEA desde 2023, Estados Unidos afirmó que están obligados a abordar la problemática por ser de interés común.