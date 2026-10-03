Alejandro Encinas reiteró la postura de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y declaró su rechazo a la injerencia extranjera en Nicaragua, en respeto a los Estados soberanos.

“México rechaza categóricamente cualquier intento de injerencia en los asuntos internos de otros estados”. Alejandro Encinas, representante de México ante la OEA

El representante de México ante la OEA resaltó que se ha seguido la situación en Nicaragua y el respeto a los derechos humanos, por lo que no considera que sus asuntos internos sean una amenaza a la paz.

Sin embargo, México también ha expresado su preocupación por las declaraciones del copresidente Daniel Ortega, referente a que en Nicaragua no se volverían a celebrar elecciones.

Alejandro Encinas reitera postura de México ante la OEA: rechaza injerencia extranjera en Nicaragua

Durante su participación en la reunión celebrada este viernes 2 de octubre, Alejandro Encinas reiteró el rechazo de México a la injerencia extranjera en Nicaragua y cualquier otro Estado soberano.

México fija postura ante la OEA y rechaza injerencia extranjera en Nicaragua (Captura de pantalla)

Alejandro Encinas señaló que el abordar la situación en Nicaragua resultaría incompatible con los principios no sólo de la OEA, sino de las Naciones Unidas, como la autodeterminación de los pueblos.

Añadió que la intervención por parte de la OEA en Nicaragua podría considerarse como un excedente de facultades ante la violatoria de principios, pero también porque dicho país ya no forma parte de los Estados Americanos.

Ya que la situación interna de Nicaragua no constituye una amenaza a la paz hemisférica y lejos de producir una solución pacífica, podría derivar en una mayor desestabilización además de fracturar la nación.

Por lo que Alejandro Encinas pidió que se respete la autodeterminación, para considerar que cada nación tiene el derecho y la legitimidad para producir sus leyes sin tutelaje o presiones externas.

México llama a tender puentes con Nicaragua en el marco del respeto mutuo

Alejandro Encinas reiteró a su vez la disposición de México, de facilitar y promover el diálogo con Nicaragua en el marco de respeto mutuo.

Asimismo, señaló que México no acompañará la resolución presentada por Estados Unidos ante la OEA, ya que podría transformar el proceso a un tema político y de derechos humanos.