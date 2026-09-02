Debido a la reforma constitucional que cancela las elecciones en Nicaragua, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha llamado a detener cualquier operación comercial.

Marco Rubio incluso señala que Estados Unidos llevará el caso a la Organización de Estados Americanos para proteger al “hemisferio de la dictadura de Nicaragua”.

Estados Unidos pide a aliados frenar operaciones comerciales con Nicaragua

A través de redes sociales, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, solicitó a aliados detener todas las operaciones comerciales con Nicaragua.

Bloqueo comercial de Estados Unidos a Nicaragua (Especial)

En su mensaje, Marco Rubio señaló que esto se debe a la reciente reforma constitucional en Nicaragua, la cual “terminó con lo que quedaba de la democracia” en ese país.

Siendo esta la segunda reescritura constitucional en dos años, la cual favorece a la dupla Ortega-Murillo, amenazando de forma directa la estabilidad y la prosperidad regionales.

Asimismo, señaló que Estados Unidos llevará a debate esta propuesta de bloqueo comercial a la Organización de los Estados Americanos (OEA), esto en la próxima Ministerial de Relaciones Exteriores.

Hay que señalar que la OEA ya había acordado convocar a una reunión de cancilleres para evaluar la crisis democrática que se vive en Nicaragua.

En qué consiste la reforma de Nicaragua que provocó el descontento de Estados Unidos

Estados Unidos entró en conflicto diplomático con Nicaragua luego de que la Asamblea Nacional nicaragüense aprobara una reforma promovida por Daniel Ortega para consolidar su mandato, junto a su esposa.

Esta reforma extiende el periodo presidencial de 6 a 7 años en Nicaragua, además de prohibe que los “traidores a la patria” se postulen a cargos de elección popular.

De ahí que en su mensaje, Marco Rubio señalara que esta reforma “destripó lo que quedaba de la democracia de Nicaragua”, e instó a frenar las operaciones comerciales.

Hasta este momento, ningún otro país de la OEA ha mencionado algo acerca de la propuesta de Estados Unidos sobre el bloqueo comercial a Nicaragua.

Todos estarían esperando a la Ministerial de Relaciones Exteriores para dar su punto de vista al respecto.