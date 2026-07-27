Claudia Sheinbaum fijó su postura respecto a la cancelación de elecciones en Nicaragua anunciada por Daniel Ortega.

“Primero es la autodeterminación de los pueblos, lo que decida el pueblo de Nicaragua y nosotros siempre estamos de acuerdo con la democracia en todos sus términos” Claudia Sheinbaum

Durante la mañanera del 27 de julio de 2026, la presidenta de México subrayó que su gobierno respeta la autodeterminación de los pueblos y que “lo que decida el pueblo de Nicaragua” sobre la decisión de Daniel Ortega será respaldado.

Claudia Sheinbaum enfatizó que México siempre estará de acuerdo con la democracia “en todos sus términos”, reiterando que la posición de su administración es mantener respeto hacia las decisiones internas de cada nación.

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