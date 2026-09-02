El Congreso de Nicaragua ha aprobado su reforma constitucional que excluye a los opositores del presidente Daniel Ortega a participar en las elecciones.

La reforma que excluye a opositores de las elecciones en Nicaragua fue aprobada de manera unánime, anunció el presidente del órgano parlamentario, Gustavo Porras, tras una sesión especial.

Dicha reforma estará excluyendo de los comicios a quienes participen en la planificación o ejecución de un “golpe de Estado”, a los “traidores a la patria” o a aquellos que soliciten “intervención militar” o “bloqueos económicos”.

Esta reforma del oficialismo fue la misma impulsada por el presidente Daniel Ortega, que gobierna Nicaragua desde 2007, hace ya casi 30 años.

Tras esta primera sesión, la reforma que excluye a opositores de las elecciones deberá ser aprobada en dos legislaturas distintas, la actual y la próxima del 9 de enero - 15 de diciembre de 2027, para entrar en vigor.

Mandato presidencial de Daniel Ortega es extendido a siete años en Nicaragua

Tras aprobar la reforma que excluye a opositores de las elecciones en Nicaragua, el congreso también extendió el mandato presidencial de seis a siete años.

Reforma con la que el presidente Daniel Ortega extiende su mandato en Nicaragua un año más, hasta el 2028, tras suspender las elecciones previstas para noviembre de 2026.

Asimismo, esta extensión, también aplica en los mandatos de los copresidentes y de otros funcionarios electos, así como de los jefes del ejército y la policía.