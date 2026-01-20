Albert Ramchand Ramdin es un diplomático de Surinam que se desempeña como Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) desde mayo de 2025, cargo que ejercerá hasta 2030.

Previo a su nombramiento, fue ministro de Relaciones Exteriores de Surinam durante el gobierno de Chan Santokhi, entre 2020 y 2025.

Su nombramiento marcó un hecho histórico al convertirse en el primer representante del Caribe en encabezar la OEA. Entre los principales retos de su gestión destacan las tensiones políticas en la región y el endurecimiento del discurso migratorio impulsado por Donald Trump.

¿Quién es Albert Ramdin?

Albert Ramdin fue electo por aclamación durante una sesión del Consejo Permanente de la OEA en Washington, tras obtener inicialmente el respaldo del bloque de países del Caribe y posteriormente el apoyo de naciones como Ecuador, Costa Rica y República Dominicana.

Al asumir el cargo, Albert Ramdin destacó la necesidad de reposicionar a la OEA como un actor relevante y confiable para la mediación de conflictos y el fortalecimiento del diálogo político en el hemisferio. Su agenda se centra en temas como crisis de seguridad, migración, cambio climático y gobernabilidad democrática.

¿Qué edad tiene Albert Ramdin?

Albert Ramdin nació el 27 de febrero de 1958, por lo que en enero de 2026 tiene 67 años de edad.

¿Quién es la esposa de Albert Ramdin?

Albert Ramdin está casado con Charmaine Baksh, con quien ha mantenido un perfil familiar discreto.

¿Qué signo zodiacal es Albert Ramdin?

Albert Ramdin es Piscis, un signo asociado con la empatía, la intuición y la capacidad de mediación.

¿Albert Ramdin tiene hijos?

Sí. Albert Ramdin y Charmaine Baksh tienen dos hijos.

¿Qué estudió Albert Ramdin?

Albert Ramdin estudió Geografía Social en la Universidad de Ámsterdam y en la Universidad Libre de Ámsterdam, con especialización en “Problemas sociales y económicos de las economías pequeñas en América Latina y el Caribe”.

¿En qué ha trabajado Albert Ramdin?

Albert Ramdin cuenta con una amplia trayectoria diplomática y multilateral, principalmente en la OEA y organismos regionales del Caribe: