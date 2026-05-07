El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) aumentará de 44 a 46 vuelos por hora luego de recibir el aval de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), tras la aprobación de estudios especializados sobre la capacidad operativa del aeropuerto.

Previo al Copa Mundial de la FIFA 2026, el AICM podrá incrementar sus operaciones aéreas siempre y cuando cumpla con las condiciones de infraestructura y operación tanto en el lado aire como en el lado tierra.

La autorización fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), luego de que las autoridades aeronáuticas validaran diversos análisis técnicos sobre la capacidad del aeropuerto para recibir más vuelos por hora.

¿Por qué el AICM aumentará de 44 a 46 vuelos por hora?

El director general del AICM, Juan José Padilla, remitió a la AFAC el “Estudio de capacidad por niveles de servicio de los edificios terminales en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México”, correspondiente al análisis de lado tierra.

Por su parte, el director general de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM) entregó el “Estudio de aumento de capacidad del espacio aéreo y lado aire del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”.

Tras revisar ambos documentos, especialmente el estudio de lado tierra, la AFAC determinó que el AICM sí cuenta con la posibilidad de aumentar su capacidad operativa de 44 a 46 vuelos por hora.

Sin embargo, el aeropuerto deberá cumplir con distintos requisitos, entre ellos:

Cumplir con el Programa Maestro de Desarrollo

Mantener análisis constantes sobre el espacio aéreo y edificios terminales

Acreditar que cuenta con la infraestructura y condiciones necesarias en lado aire y lado tierra para garantizar la operación

Estos serán los horarios del AICM tras aumentar de 44 a 46 vuelos por hora

Pese al incremento de operaciones autorizado por la AFAC, se mantendrá la declaratoria de saturación en las terminales y el campo aéreo del AICM en los siguientes horarios: