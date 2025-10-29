La aerolínea VIVA (antes Viva Aerobus) confirma afectaciones a pasajeros tras cancelación de vuelos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) por decisión unilateral del Departamento de Transporte de los Estados Unidos.

El 28 de octubre de 2025 Sean Duffy, secretario de Transporte de Estados Unidos, anunció la cancelación todos los vuelos de pasajeros y carga desde el AIFA, al acusar al Gobierno de México de incumplir con un acuerdo aéreo que data del año 2015.

Cerca de 13 rutas son las afectadas para las aerolíneas mexicanas tanto para Viva como Volaris y Aeroméxico.

VIVA evalúa decisión del Departamento de Transporte de los Estados Unidos pero confirma afectaciones en pasajeros

En un comunicado VIVA aseguró esta evaluando las decisiones del Departamento de Transporte de los Estados Unidos de cancelar todos los vuelos de pasajeros y carga desde el AIFA, aeropuerto donde la aerolínea trabaja.

Sin embargo afirman que la decisión unilateral que fue anunciada con poca antelación por el Gobierno de Estados Unidos sí afectará a “miles de pasajeros norteamericanos y mexicanos en plena temporada vacacional”.

Aunque dijeron confiar en el diálogo del Gobierno de México con el de Estados Unidos para lograr acuerdo y minimizar las afectaciones a los pasajeros.

Asimismo, Viva Aerobús asegura estar en comunicación permanente con las autoridades correspondientes, tanto en México como en Estados Unidos, así como con la industria, con el fin de entender a fondo los alcances de esta decisión.

Agregaron que la decisión tomada por el Gobierno de Estados Unidos afectan a los vuelos que saldrían desde el AIFA a partir de noviembre.

Además de ciudades de Estados Unidos como:

Los Ángeles Chicago Orlando Austin Dallas Denver Houston Miami Nueva York

En tanto, afirmaron que los vuelos que operan desde el resto de los aeropuertos del país y el AICM hacia Estados Unidos no tienen afectación alguna.