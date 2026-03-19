La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cuestionó el actuar de los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) por el cierre de calles durante las protestas que mantienen en la Ciudad de México (CDMX) y otros estados del país.

Durante su conferencia mañanera de este jueves 19 de marzo, la mandataria señaló que no tiene sentido realizar bloqueos viales cuando existe una mesa de diálogo abierta entre la CNTE y funcionarios del Gobierno federal.

“Yo no lo catalogaría, lo que sí es que si está la mesa abierta, ¿para qué cierran una calle?. O sea si está el diálogo abierto, ¿qué sentido tiene cerrar una calle?. Antes no se abría el diálogo se entiende que había presión pero ahora está la mesa abierta de diálogo con apoyos diversos que se han dado.” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Afirmó que incluso la CNTE ha recibido apoyos en el marco de la supuesta advertencia de la Coordinadora de manifestarse durante la celebración del Mundial 2026.

Sheinbaum pide a la CNTE manifestaciones pacíficas

Además la presidenta Sheinbaum agregó de este mismo tema que Mario Delgado, secretario de Educación ha visitado los estados de la república donde está la CNTE para permanecer en diálogo con ellos.

Sin embargo en el marco de las protestas de la CNTE en CDMX y estados como Oaxaca y Chiapas, la presidenta Sheinbaum recordó que es un derecho el poder manifestarse en México, pero pidió que estas marchas de la Coordinadora se desarrollen de manera pacífica.

“También buscar que cualquier derecho de manifestación que se ha dado en nuestro país sea pacífico” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum revela que la CNTE no asistió a reunión directa con ella

A su vez, la presidenta de México, remarcó que el diálogo del Gobierno federal con funcionarios como Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación y Mario Delgado, secretario de Educación se han mantenido abiertos.

Incluso resaltó que ante las exigencias de la CNTE de sostener un diálogo directamente con ella, asistió a una mesa de diálogo, pero fueron los mismos integrantes de la Coordinadora quienes decidieron no llegar.

Pese a eso, la presidenta Sheinbaum afirmó que se va a seguir con el diálogo abierto en su Gobierno y reconoció que aún hay temas que son más complejos con la CNTE.