La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) volvió a rechazar las mesas de diálogo con funcionarios federales y exigió reunirse directamente con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Así lo demandaron los integrantes de la CNTE en el segundo día del paro nacional de 72 horas, donde advirtieron que no se reunirán con ningún funcionario que “no tenga capacidad de resolución”.

Incluso, adelantaron que, si no se resuelven sus demandas, podrían regresar para protestar durante el Mundial 2026. “La decisión de si será durante el Mundial de Futbol, será una decisión del propio gobierno federal”, alertaron.

Gobernación y SEP llaman al diálogo con la CNTE (Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

Claudia Sheinbaum ofreció diálogos a la CNTE con SEP y Segob

Durante su conferencia mañanera, Claudia Sheinbaum sostuvo que los titulares de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Gobernación (Segob) son quienes atenderán las demandas del magisterio

Sin embargo, Jenny Aracely Pérez, secretaria general de la sección 22 de Oaxaca de la CNTE, rechazó estas reuniones, pues aseguró que ninguna de esas autoridades ha logrado cumplir su demanda de abrogar la Ley del Issste 2007.

“Antes nos decían que no podrían cumplir nuestras exigencias porque no tenía mayoría en el Congreso [...] Ahora dicen que porque no hay recursos, lo cual hemos insistido es falso”. Jenny Aracely Pérez, secretaria general de la sección 22 de Oaxaca de la CNTE

Sobre sus amenazas para interferir en el Mundial 2026, el vocero de la CNTE, Luis Alberto López, sostuvo que el magisterio considera que hay demandas más importantes que la realización de partidos de la FIFA.

CNTE advierte: seguirá hasta el Mundial 2026 si no hay diálogo con Sheinbaum (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Presidenta mantiene diálogo con la CNTE, pero descarta reunión tras ausencia de maestros

Sobre las exigencias, la presidenta señaló que se mantienen abiertas las mesas de diálogo de la CNTE tanto en los estados como en la Ciudad de México (CDMX), no obstante, adelantó que existen límites financieros.

“Es que hay temas que el presupuesto público no da para cumplir”

En cuanto a las exigencias para una reunión personal, la presidenta explicó que ya no participa en las reuniones de la CNTE desde que los maestros no se presentaran a la última reunión.

“La última vez que habíamos acordado un diálogo conmigo, pues no llegaron”, dijo la mandataria.