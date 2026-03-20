La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) volvió a rechazar las mesas de diálogo con funcionarios federales y exigió reunirse directamente con la presidenta Claudia Sheinbaum.
Así lo demandaron los integrantes de la CNTE en el segundo día del paro nacional de 72 horas, donde advirtieron que no se reunirán con ningún funcionario que “no tenga capacidad de resolución”.
Incluso, adelantaron que, si no se resuelven sus demandas, podrían regresar para protestar durante el Mundial 2026. “La decisión de si será durante el Mundial de Futbol, será una decisión del propio gobierno federal”, alertaron.
Claudia Sheinbaum ofreció diálogos a la CNTE con SEP y Segob
Durante su conferencia mañanera, Claudia Sheinbaum sostuvo que los titulares de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Gobernación (Segob) son quienes atenderán las demandas del magisterio
Sin embargo, Jenny Aracely Pérez, secretaria general de la sección 22 de Oaxaca de la CNTE, rechazó estas reuniones, pues aseguró que ninguna de esas autoridades ha logrado cumplir su demanda de abrogar la Ley del Issste 2007.
“Antes nos decían que no podrían cumplir nuestras exigencias porque no tenía mayoría en el Congreso [...] Ahora dicen que porque no hay recursos, lo cual hemos insistido es falso”. Jenny Aracely Pérez, secretaria general de la sección 22 de Oaxaca de la CNTE
Sobre sus amenazas para interferir en el Mundial 2026, el vocero de la CNTE, Luis Alberto López, sostuvo que el magisterio considera que hay demandas más importantes que la realización de partidos de la FIFA.
Presidenta mantiene diálogo con la CNTE, pero descarta reunión tras ausencia de maestros
Sobre las exigencias, la presidenta señaló que se mantienen abiertas las mesas de diálogo de la CNTE tanto en los estados como en la Ciudad de México (CDMX), no obstante, adelantó que existen límites financieros.
“Es que hay temas que el presupuesto público no da para cumplir”
En cuanto a las exigencias para una reunión personal, la presidenta explicó que ya no participa en las reuniones de la CNTE desde que los maestros no se presentaran a la última reunión.
“La última vez que habíamos acordado un diálogo conmigo, pues no llegaron”, dijo la mandataria.