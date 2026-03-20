La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), comenzó a levantar el plantón en el Zócalo de la CDMX, además de que se anunció que se cancela la marcha.

De acuerdo con la información que se ha difundido, los dirigentes de las secciones disidentes decidieron cancelar la marcha al cumplirse las 72 horas del paro que se habían establecido.

Sin embargo, el magisterio advirtió que podrían regresar durante el mes de abril con acciones de protesta de mayor envergadura, e insistieron en sus amenazas de boicotear el Mundial 2026.

Maestros de la CNTE retiran plantón del Zócalo de CDMX y cancelan marcha

Al cumplirse poco menos de 3 días del inicio del plantón que instalaron el miércoles 18 de marzo en el Zócalo de la CDMX, los maestros de la CNTE han comenzado a levantar sus casas de campaña.

Sobre lo ocurrido, se informó que como se había establecido originalmente, el paro tendría una duración de 72 horas, por lo que los cientos de docentes ya se están retirando de la plaza de la Constitución.

En redes sociales se han compartido diversas imágenes y videos en las que se muestra que los maestros ya están desinstalando sus carpas, lonas y casas de campaña de la plancha del Zócalo.

🚨Maestros de la CNTE comienzan a levantar sus casas de campaña en el Zócalo. 👇🏼



📹🗞️Lizbeth Hernández vía @Radio_Formula pic.twitter.com/GFlofge5r0 — Azucena Uresti (@azucenau) March 20, 2026

En paralelo, se dio a conocer que dirigentes de las secciones disidentes informaron que la marcha programada para iniciar a las 14:00 horas del 20 de marzo, ya no se llevará a cabo.

Sin embargo, se desconocen los motivos por lo que los dirigentes de la CNTE tomaron la decisión de cancelar la movilización que iniciaría en el Ángel de la Independencia y llegaría al Zócalo.

CNTE advierte que regresará con más fuerza en abril

El retiro del plantón de la CNTE en el Zócalo de la CDMX, se realiza bajo la advertencia de un regreso con mayor fuerza durante el mes de abril, ante el incumplimiento de sus demandas.

En torno a ello, el magisterio disidente señaló que en abril se podría llevar a cabo un paro nacional si el gobierno federal no establece una mesa de negociación en la que participe Claudia Sheinbaum.

“El 25 de abril será la Asamblea Nacional Representativa, donde todos los contingentes llevaremos la fecha para reanudar la huelga nacional” Isael González, líder de la CNTE

De la misma forma, los dirigentes resaltaron que prevalece la postura de la CNTE de poner en marcha acciones con las que se boicotee la celebración del Mundial de Futbol 2026.