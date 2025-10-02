La Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó importantes récords en los registros de lluvia en Ciudad de México en los meses de junio y julio de 2025.

De acuerdo con la Conagua, las fuertes lluvias de junio y julio de 2025 estuvieron por encima del “promedio histórico” que se ha registrado en CDMX en las últimas décadas.

Lluvias en CDMX de junio y julio de 2025 rompieron récords, según Conagua

El Servicio Meteorológico Nacional reportó que la CDMX presentó un periodo anormalmente lluvioso durante junio y julio de 2025, meses en los que se reportaron cifras nunca antes vistas.

La Conagua informó que en tan solo 30 días se acumuló un promedio de 337 millones de metros cúbicos de agua de lluvia, casi el doble de la cifra histórica registrada en 1968.

Según los reportes de la Conagua, junio de 2025 cerró con 211.6 milímetros de agua de lluvias, mientras que julio registró 131.4 milímetros, lo que ha sido calificado como cifras récords.