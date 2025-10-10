La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, se comunicaron mediante videollamada para coordinar acciones de apoyo a la población de la Sierra-Norte del estado.

El gobernador Alejandro Armenta reafirma su compromiso de garantizar la seguridad y el bienestar de los poblanos mediante acciones coordinadas frente a las afectaciones en tres regiones que colindan con Veracruz: Sierra Norte, Sierra Nororiental y Sierra Negra.

Afectaciones por intensas lluvias en Puebla

Hasta el momento, se reportan más de 80 mil personas afectadas, deslaves, inundaciones y ríos desbordados en municipios como Huauchinango, Teziutlán y Zoquitlán.

Claudia Sheinbaum y Alejandro Armenta coordinan apoyo a familias afectadas por lluvias en la Sierra Norte de Puebla. (Cortesía )

Ante esta situación, el Gobierno del Estado, en coordinación con SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional y Protección Civil, mantiene operativos de rescate, traslados aéreos y apoyo a comunidades incomunicadas.

Asimismo, se habilitaron 60 refugios temporales y se trabaja en el restablecimiento de caminos y servicios para garantizar la seguridad de los habitantes. También se solicitó el envío de canastillas, helicópteros, lanchas y maquinaria adicional para reforzar las operaciones en zonas incomunicadas y atender deslaves.