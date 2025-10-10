El gobernador Alejandro Armenta informó que acudirá personalmente a la Sierra Norte para supervisar y garantizar la atención directa a la población afectada por las recientes lluvias.

Estas acciones se llevan a cabo en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Marina, Pemex, Protección Civil Estatal, y autoridades municipales; se desplegaron equipos, maquinaria y personal especializado para brindar apoyo a las comunidades.

Alejandro Armenta toma medidas en la Sierra Norte

A través del Sistema Estatal DIF y con el respaldo de los ayuntamientos locales, se habilitaron albergues temporales para proteger la integridad de las familias, especialmente de niñas, niños y adultos mayores.

Estas acciones se realizan bajo los principios de la Cuarta Transformación, impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum, promoviendo un gobierno humanista, solidario y cercano al pueblo, comprometido con el cuidado de la vida y del entorno