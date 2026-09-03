Claudia Sheinbaum, presidenta de México ha confirmado la visita del presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung para este mismo mes de septiembre 2026, encuentro que ocurrirá junto con un grupo de K-pop en Palacio Nacional.

“Si va ha venir, no recuerdo el día, pero si va ha venir, viene el presidente de Corea del Sur… Viene uno de los grupos de k-pop, más jovencitos que BTS, van a venir a México con el presidente”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidenta Sheinbaum dijo que será en los próximos días cuando se den a conocer todos los detalles de la visita de su homólogo Lee Jae-myung, de Corea del Sur.

El encuentro con Lee Jae-myung tiene intereses comerciales, culturales de distinto tipo con Corea del Sur, concluyó Sheinbaum.

¿Cuál es el grupo de K-pop que llegará junto al presidente de Corea del Sur en visita a México?

Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que Lee Jae-myung, presidente de Corea del Sur, visitará México junto a una agrupación de K-pop, no reveló quienes serán.

Sin embargo, en redes sociales las apuestas ya están en lo alto asegurando que será Stray Kids los que llegarán con el presidente de Corea del Sur al Palacio Nacional.

Además de que la agenda coincide, pues Stray Kids estará ofreciendo dos conciertos en el Estadio GNP Seguros los días 25 y 26 de septiembre.

Aunque también se habla de que podría ser otra agrupación del K-pop que llegará junto al presidente de Corea del Sur, pues durante este mes son varios los artistas del género que tienen concierto en México, basta recordar que se presentan en septiembre:

Aespa: Viernes 11 de septiembre en el Palacio de los Deportes

Wave to Earth: Martes 15 de septiembre en el Pepsi Center WTC.

Winner: Sábado 26 de septiembre en el Pepsi Center WTC (Korea Spotlight)

Touched: Sábado 26 de septiembre en el Pepsi Center WTC (Korea Spotlight)