Luis de Llano fue arrestado por incumplir con la sentencia tras denuncia de Sasha Sokol en 2022 por daño moral; la condena contra el productor determinaba una reparación del daño y una disculpa pública.

Un juez del Tribunal Superior de Justicia ordenó que Luis de Llano fuera arrestado por 30 horas por no cumplir con las medidas de apremio, luego de que Sasha Sokol ganara la demanda por daño moral en junio de 2025.

Arrestan a Luis de Llano por incumplir por caso de Sasha Sokol

Abogados de Sasha Sokol habrían revelado el arresto de Luis de Llano, quien fue detenido a las 6:13 p.m. del miércoles 2 de septiembre.

Luis de Llano fue arrestado por negarse a cumplir con la sentencia definitiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El productor se encuentra remitido en el Centro de Sanciones de San Fernando en la alcaldía Tlalpan y pasará 15 horas detenido por cada una de las resoluciones incumplidas de su sentencia.

Luis de Llano, productor. (Tomada de video/@VengaLaAlegria)

Luis de Llano fue arrestado por incumplir con:

Disculpa pública hacia Sasha Sokol

Incumplir en publicar la sentencia donde se confirma su responsabilidad por daño moral hacia Sasha Sokol

Los abogados de Sasha Sokol mencionan que esta medida de apremio se aplicó para obligar a Luis de Llano a acatar las órdenes judiciales y se aplican luego de meses de incumplir con los requerimientos de un juez.

Esto le puede ocurrir a Luis de Llano si sigue incumpliendo con su sentencia

Luis de Llano ha ignorado por un año los requerimientos de un juez para cumplir su sentencia por daño moral contra Sasha Sokol.

El productor podría pasar hasta 5 años de prisión si sigue ignorado las órdenes del juez y la sentencia, misma que le fue aplicada en junio de 2025.

Sasha Sokol ha denunciado públicamente en diversas ocasiones que Luis de Llano se negaba acatar las órdenes legales, mientras que el productor presumía que seguía “amparado”.

“Luis quiere prolongar su impunidad lo cual demuestra su falta de conciencia. Ha buscado cualquier recurso legal a su alcance para aplazar el cumplimiento de su sentencia. Sólo aplazar, porque la sentencia es irrevocable” Comunicado de Sasha Sokol emitido el 26 de junio de 2026