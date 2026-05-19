Se anunció que Wave to Earth estará en México. Te damos el precio de boletos, fecha y preventa para su concierto en el Pepsi Center.
La banda surcoreana de indie rock, Wave to Earth, llega con su The Pieces Tour a la CDMX.
Precios de boletos para Wave to Earth en el Pepsi Center
El precio de boletos, ya con cargos por servicio, para el concierto de Wave to Earth en el Pepsi Center sería este:
- Corona Lounge: 2 mil 852 pesos
- Platino: 2 mil 728 pesos
- Sección A: 2 mil 356 pesos
- Discapacitados: 2 mil 356 pesos
- Box superior: 1,860 pesos
- Sección C: 1,240 pesos
- General B: 930 pesos
Fecha del concierto de Wave to Earth en el Pepsi Center
De acuerdo con Ocesa, el concierto de Wave to Earth en el Pepsi Center tendrá este horario y fecha:
- Fecha: martes 15 de septiembre 2026
- Horario: 8:00 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
Formada en 2019, Wave to Earth se ha consolidado como una banda referente en el género indie rock surcoreano, por lo que se espera que su presentación en México sea legendaria.
Preventa de boletos para ver a Wave to Earth en el Pepsi Center
La preventa para el concierto de Wave to Earth en el Pepsi Center será en Ticketmaster de la siguiente manera:
- Venta a Fans: miércoles 20 de mayo, a partir de las 10:00 de la mañana
- Preventa Banamex: 20 de Mayo, a partir de las 10:00 de la mañana
- Venta General: jueves 21 de mayo , a partir de las 10:00 de la mañana
En la venta a fans los boletos se podrán adquirir con tarjetas de cualquier banco; el límite de compra será de solo 4 boletos.
Para los clientes Banamex, las entradas podrán diferirse en hasta tres meses sin intereses en transacciones de 3 mil pesos en adelante.