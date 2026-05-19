Se anunció que Wave to Earth estará en México. Te damos el precio de boletos, fecha y preventa para su concierto en el Pepsi Center.

La banda surcoreana de indie rock, Wave to Earth, llega con su The Pieces Tour a la CDMX.

Precios de boletos para Wave to Earth en el Pepsi Center

El precio de boletos, ya con cargos por servicio, para el concierto de Wave to Earth en el Pepsi Center sería este:

Corona Lounge: 2 mil 852 pesos

Platino: 2 mil 728 pesos

Sección A: 2 mil 356 pesos

Discapacitados: 2 mil 356 pesos

Box superior: 1,860 pesos

Sección C: 1,240 pesos

General B: 930 pesos

Wave to Earth (Wave to Earth / Facebook)

Fecha del concierto de Wave to Earth en el Pepsi Center

De acuerdo con Ocesa, el concierto de Wave to Earth en el Pepsi Center tendrá este horario y fecha:

Fecha: martes 15 de septiembre 2026

Horario: 8:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Formada en 2019, Wave to Earth se ha consolidado como una banda referente en el género indie rock surcoreano, por lo que se espera que su presentación en México sea legendaria.

Wave to Earth (Wave to Earth / Facebook)

Preventa de boletos para ver a Wave to Earth en el Pepsi Center

La preventa para el concierto de Wave to Earth en el Pepsi Center será en Ticketmaster de la siguiente manera:

Venta a Fans: miércoles 20 de mayo, a partir de las 10:00 de la mañana

Preventa Banamex: 20 de Mayo, a partir de las 10:00 de la mañana

Venta General: jueves 21 de mayo , a partir de las 10:00 de la mañana

En la venta a fans los boletos se podrán adquirir con tarjetas de cualquier banco; el límite de compra será de solo 4 boletos.

Para los clientes Banamex, las entradas podrán diferirse en hasta tres meses sin intereses en transacciones de 3 mil pesos en adelante.