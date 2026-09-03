Raymundo Gómez Flores, padre de Altagracia Gómez, murió a los 74 años de edad.

La muerte del padre de la presidenta del Consejo Asesor Empresarial de la presidenta Claudia Sheinbaum, fue confirmada en redes sociales este miércoles 3 de septiembre de 2026.

Raymundo Gómez Flores fue un empresario jalisciense dueño de Dina y Minsa, y fue accionista de Estrella Blanca.

Muere Raymundo Gómez Flores a los 74 años de edad

La muerte del empresario jalisciense Raymundo Gómez Flores, a los 74 años de edad, fue confirmada por Pablo Lemus, quien resaltó que se trató de un hombre “visionario, valiente y muy arrojado”.

Asimismo, lamentó su muerte y compartió sus condolencias a los amigos y familia del empresario, en especial a sus hijos, Ararggo, Altagracia y Lucía, así como a su esposa, María Elena.

“Don Raymundo Gomez Flores fue un gran empresario. Visionario, valiente, y muy arrojado. Un emprendedor nato, en los negocios y en la política. Raymundo fue un gran amigo mío y vamos a extrañarlo mucho. Lamento sinceramente su muerte y deseo a su familia resignación, pero sobre todo vivir recordando su nombre y su legado con orgullo” Pablo Lemus

Pablo Lemus lamenta muerte de Raymundo Gómez Flores (Pablo Lemus/Facebook )

Si bien se ha confirmado la muerte del padre de Altagracia Gómez, hasta el momento se desconocen las causas de su muerte.

¿Quién fue Raymundo Gómez Flores?

Raymundo Gómez Flores nació en Guadalajara, Jalisco, el 24 de junio de 1954; su muerte fue confirmada el 3 de septiembre de 1954, a los 74 años de edad.

El empresario, abogado y político jalisciense fue presidente vitalicio de la Promotora Empresarial de Occidente y durante su trayectoria participó en sectores estratégicos para el desarrollo del estado y del país como:

agroindustrial

inmobiliario

automotriz

transporte

financiero

de servicios

En 1981 Raymundo Gómez Flores fundó Grupo Inmobiliario G (GIG); además, participó en el desarrollo de empresas como:

Minsa

Dina

MASA

Estrella Blanca

Almer

Asimismo, fue senador de la República por el PRI en dos legislaturas.