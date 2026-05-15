La presidenta de México Claudia Sheinbaum, compartió los detalles sobre la llamada telefónica con el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, en la que se abordó el regreso de BTS a México.

“Le agradecí su gestiones para que el grupo BTS regrese a México en 2027″. Claudia Sheinbaum, presidenta constitucional de México

En su mensaje, Claudia Sheinbaum también señala la invitación hecha hacia el presidente de Corea del Sur para visitar México, quien aceptó el ofrecimiento para este mismo año.

Tras la llamada, el mandatario celebró en sus redes sociales la amistad e historia entre Corea del Sur y México, por lo que coincidió con Claudia Sheinbaum fortalecer la cooperación bilateral.

Claudia Sheinbaum celebra regreso de BTS a México en llamada con presidente de Corea del Sur

En breve mensaje mediante redes sociales, Claudia Sheinbaum compartió detalles de la llamada con el presidente de Corea del Sur, con quien abordó la situación internacional.

Claudia Sheinbaum agradece a presidente de Corea del Sur gestiones para regreso de BTS (Gobierno de México)

Sin embargo, Claudia Sheinbaum también agradeció al presidente de Corea del Sur las gestiones para hacer posible el regreso de BTS a México en 2027, como ha señalado la mandataria en diversas ocasiones.

Asimismo, mencionaron la importancia de fortalecer la cooperación bilateral, como mencionó Lee Jae Myung en su propio mensaje, en el que añadió su esperanza de un próximo encuentro con Claudia Sheinbaum.

Esto para que la asociación México-Corea del Sur sirva como una oportunidad para materializar una cooperación con miras al futuro y dé beneficios a ambas naciones.

En la llamada con Lee Jae Myung también estuvieron presentes los titulares de la Secretaría de Economía y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y Roberto Velasco.

Presidente de Corea del Sur espera fortalecer relaciones económicas con México

En su mensaje sobre la llamada, el presidente de Corea del Sur también señaló que coincidió con Claudia Sheinbaum en fortalecer la cooperación bilateral en diversos sectores.

No solo cultural o de energía, también económicos, por lo que Lee Jae Myung mencionó la necesidad de reanudar posibles negociaciones para un Tratado de Libre Comercio con México.

El señalamiento se dio después de que Marcelo Ebrard se reuniera con el ministro de Comercio de Corea del Sur, Yeo Han-koo, con motivos de analizar una relación económica bilateral.

En la misma, se acordó establecer un Diálogo Estratégico entre Ministros y un grupo enfocado en la mejora de la relación comercial para establecer un marco formal.