Claudia Sheinbaum, presidenta de México, invitó al país al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, durante la llamada telefónica que ambos tuvieron el 13 de mayo.

“El presidente Lee Jae Myung agradeció y aceptó la invitación realizada por la presidenta de México para efectuar una visita al país este año. Ambos gobiernos acordaron que los detalles y la fecha de la visita serán concluidos por los canales diplomáticos correspondientes” Gobierno de México

El presidente surcoreano aceptó la invitación para este mismo año 2026, aunque la fecha aún está por definirse.

Ambos gobiernos van a definir detalles y fechas a través de los canales diplomáticos correspondientes para la visita de Lee Jae-myung a México.

Sheinbaum agradece a presidente de Corea del Sur por gestiones para visita de BTS

Durante la llamada, Sheinbaum agradeció a Lee Jae-myung por sus gestiones para que más de 50 mil seguidoras y seguidores de BTS pudieran visitar Palacio Nacional.

Ahí le dijo que fueron 50 mil fans de la banda de k-pop quienes pudiera vivir un momento especial desde el Zócalo CDMX.

Claudia Sheinbaum dijo que la música es un ejemplo de los vinculos culturales que acercan a México y Corea del Sur.

México y Corea del Sur acuerdan profundizar relación económica

Corea del Sur y México también coincidieron en profundizar su cooperación económica mediante expansión del comercio, inversiones y el intercambio de puntos de vista sobre asuntos globales.

Corea del Sur ya tiene más de dos mil empresas en México que contribuyen al desarrollo económico y a la generación de empleos.