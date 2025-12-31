Stray Kids arranca el año de la mejor manera. Ya es oficial: En 2025 estrenará álbum y además consentirá a sus fans con una serie de conciertos, sí, se viene un world tour.

Los miembros de Stray Kids revelaron sus planes a través de su tradicional video anual “Step out 2026”, donde a lo largo de tres minutos repasaron sus logros de 2025.

Además del lanzamiento del que será su séptimo álbum de estudio, la banda realizará una gira mundial y se reunirá con sus seguidores, entre sus plantes está:

  • Lanzar nuevo álbum
  • Iniciar un world tour
  • Convivencias con sus fans
  • Participación en festivales internacionales.

¿Stray Kids vendrá a México?

Hasta el momento no hay detalles del nuevo álbum de Stray Kids, agrupación compuesta por:

  • Felix, de 25 años de edad.
  • Hyunjin, de 25 años de dad.
  • Bang Chan, de 28 años de edad.
  • Lee Know, de 27 años de edad.
  • Han, de 25 años de edad.
  • Seungmin, de 25 años de edad.
  • I.N, de 24 años de edad.
  • Changbin, de 26 años de edad.

Así como tampoco hay información sobre su world tour; no obstante, sus fans latinos quieren saber si Stray Kids tendrá presentaciones en México.

Desafortunadamente no hay información oficial sobre conciertos de la banda en nuestro país, pero sí hay posibilidades.

Debido a que el grupo participará en el Rock in Rio, festival que se llevará a cabo en septiembre del próximo año en Río de Janeiro, Brasil, fans dan por hecho que Stray Kids voltearán a ver a México.

Adelantándose a suposiciones, JYP Entertainment informó que los responsables de éxitos como Lose my breath, Lalalala, Case 13 y Thunderous, informarán sobre sus proyectos en los siguientes meses a través de sus redes sociales y canales oficiales.