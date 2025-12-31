Stray Kids arranca el año de la mejor manera. Ya es oficial: En 2025 estrenará álbum y además consentirá a sus fans con una serie de conciertos, sí, se viene un world tour.

Los miembros de Stray Kids revelaron sus planes a través de su tradicional video anual “Step out 2026”, donde a lo largo de tres minutos repasaron sus logros de 2025.

Además del lanzamiento del que será su séptimo álbum de estudio, la banda realizará una gira mundial y se reunirá con sus seguidores, entre sus plantes está:

Lanzar nuevo álbum

Iniciar un world tour

Convivencias con sus fans

Participación en festivales internacionales.

¿Stray Kids vendrá a México?

Hasta el momento no hay detalles del nuevo álbum de Stray Kids, agrupación compuesta por:

Felix, de 25 años de edad.

Hyunjin, de 25 años de dad.

Bang Chan, de 28 años de edad.

Lee Know, de 27 años de edad.

Han, de 25 años de edad.

Seungmin, de 25 años de edad.

I.N, de 24 años de edad.

Changbin, de 26 años de edad.

Así como tampoco hay información sobre su world tour; no obstante, sus fans latinos quieren saber si Stray Kids tendrá presentaciones en México.

Desafortunadamente no hay información oficial sobre conciertos de la banda en nuestro país, pero sí hay posibilidades.

Debido a que el grupo participará en el Rock in Rio, festival que se llevará a cabo en septiembre del próximo año en Río de Janeiro, Brasil, fans dan por hecho que Stray Kids voltearán a ver a México.

Adelantándose a suposiciones, JYP Entertainment informó que los responsables de éxitos como Lose my breath, Lalalala, Case 13 y Thunderous, informarán sobre sus proyectos en los siguientes meses a través de sus redes sociales y canales oficiales.