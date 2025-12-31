Stray Kids arranca el año de la mejor manera. Ya es oficial: En 2025 estrenará álbum y además consentirá a sus fans con una serie de conciertos, sí, se viene un world tour.
Los miembros de Stray Kids revelaron sus planes a través de su tradicional video anual “Step out 2026”, donde a lo largo de tres minutos repasaron sus logros de 2025.
Además del lanzamiento del que será su séptimo álbum de estudio, la banda realizará una gira mundial y se reunirá con sus seguidores, entre sus plantes está:
- Lanzar nuevo álbum
- Iniciar un world tour
- Convivencias con sus fans
- Participación en festivales internacionales.
¿Stray Kids vendrá a México?
Hasta el momento no hay detalles del nuevo álbum de Stray Kids, agrupación compuesta por:
- Felix, de 25 años de edad.
- Hyunjin, de 25 años de dad.
- Bang Chan, de 28 años de edad.
- Lee Know, de 27 años de edad.
- Han, de 25 años de edad.
- Seungmin, de 25 años de edad.
- I.N, de 24 años de edad.
- Changbin, de 26 años de edad.
Así como tampoco hay información sobre su world tour; no obstante, sus fans latinos quieren saber si Stray Kids tendrá presentaciones en México.
Desafortunadamente no hay información oficial sobre conciertos de la banda en nuestro país, pero sí hay posibilidades.
Debido a que el grupo participará en el Rock in Rio, festival que se llevará a cabo en septiembre del próximo año en Río de Janeiro, Brasil, fans dan por hecho que Stray Kids voltearán a ver a México.
Adelantándose a suposiciones, JYP Entertainment informó que los responsables de éxitos como Lose my breath, Lalalala, Case 13 y Thunderous, informarán sobre sus proyectos en los siguientes meses a través de sus redes sociales y canales oficiales.