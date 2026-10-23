Claudia Sheinbaum respaldó la decisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores de rechazar la solicitud presentada por integrantes de la Mesa Directiva del Senado para utilizar el Salón de Protocolo del AICM durante sus traslados oficiales.

Durante la mañanera del 23 de octubre de 2026, la presidenta de México sostuvo que los legisladores deben actuar bajo los mismos principios de austeridad e igualdad que rigen al resto de los servidores públicos.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum enfatizó que los cargos de representación popular no deben traducirse en privilegios ni en tratos diferenciados dentro de las instituciones del Estado.

Sheinbaum rechaza privilegios para senadores en el AICM

Claudia Sheinbaum señaló que inicialmente desconocía si existía una solicitud formal y pidió confirmar el tema directamente con el canciller Roberto Velasco.

Después de conocer la petición, la presidenta expresó su rechazo y sostuvo que los legisladores son representantes del pueblo y deben actuar sin privilegios.

La solicitud buscaba permitir que los senadores utilizaran el Salón de Protocolo del AICM cuando viajaran desde sus estados para acudir a las sesiones.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México (Especial)

El espacio solicitado forma parte del área diplomática de la terminal capitalina, destinada principalmente a atender actividades relacionadas con representantes y asuntos diplomáticos internacionales.

La petición fue enviada el 5 de octubre a Roberto Velasco mediante un escrito firmado por Daniel Andrés Sibaja González, secretario técnico de la Mesa Directiva.

El documento fue dado a conocer posteriormente por Claudia Anaya, senadora del PRI, quien difundió la solicitud públicamente a través de sus redes sociales.

Claudia Sheinbaum reiteró que la SRE recibió la petición y respondió negativamente, mientras defendió el principio de igualdad y rechazó cualquier trato preferencial para legisladores.