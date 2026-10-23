Claudia Sheinbaum salió al paso de las dudas generadas por los cambios recientes a la Modalidad 40 del IMSS y aseguró que este mecanismo de pensión no desaparecerá.

“No se cancela la modalidad 40, continúa. La decisión que se tomó en el Consejo del IMSS, que fue publicada, son ciertas medidas para evitar que se haga fraude, abusos. Fraudes, digamos, relacionados con el acceso a las pensiones altas. Entonces por eso se decidió regular la modalidad 40, que era a través de la cual se hacían estos esquemas fraudulentos para poder tener una pensión que no le correspondía al trabajador y que se podía prestar a un fraude”, dijo. Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Durante la mañanera del 23 de octubre de 2026, la presidenta de México explicó que las modificaciones a la Modalidad 40 buscan corregir irregularidades detectadas en algunos casos de pensiones elevadas, sin eliminar el derecho de los trabajadores a continuar cotizando de forma voluntaria.

Además, enfatizó que quienes ya estaban inscritos conservarán sus condiciones vigentes, mientras el IMSS realiza un análisis financiero para definir el esquema definitivo de operación de la Modalidad 40.

📢 @Claudiashein aclara que la Modalidad 40 del IMSS continúa vigente La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la Modalidad 40 no desaparece y que no se modificó la ley que regula este esquema de retiro. Explicó que las medidas aprobadas por el Consejo del IMSS buscan prevenir fraudes y abusos, al tratarse de recursos públicos. Además, respaldó que el director del Instituto, Zoé Robledo, comparezca ante el Congreso si así se lo solicitan. #Modalidad40 #IMSS #ClaudiaSheinbaum #Pensiones #México @marariveraa — Enfoque Noticias (@EnfoqueNoticias) October 23, 2026

IMSS realiza un análisis financiero de la Modalidad 40

El 22 de octubre de 2026, el IMSS dio a conocer las nuevas reglas del esquema que permite a los trabajadores, que dejaron de cotizar con un patrón, seguir aportando por su cuenta para acumular semanas y mejorar el monto de su pensión.

Por su parte, el Consejo Técnico del Seguro Social informó que, en un plazo de seis meses, realizará un análisis del impacto financiero de dicha modalidad y, posteriormente, se formalizarán las reglas.

Con base a esto, el Diario Oficial de la Federación publicó un acuerdo con modificaciones temporales, las cuales, según expertos, podrían provocar una ola de amparos.

Cambios en la Modalidad 40 del IMSS

El pasado 10 de octubre de 2026, el Consejo Técnico del IMSS aprobó una serie de cambios en la Modalidad 40, mismos que entraron en vigor el día jueves, entre los que destacan: