Ante la polémica que se generó en redes por las críticas que lanzó contra Aeroméxico por las restricciones a las salas VIP, la senadora de Morena, Malú Mícher, explicó el motivo de sus reclamos.

Sobre el tema, la legisladora federal aseveró que lanzó los reclamos en contra de la aerolínea debido a los malos tratos que le dieron a una mujer en sus instalaciones.

Porque me conmoví muchísimo de una señora que la traían subiendo y bajando. Malú Mícher

Cabe destacar que previamente, Malú Mícher destacó que pediría una reunión con Aeroméxico en el Senado por las nuevas restricciones que se han implementado en sus salas VIP.

Malú Mícher propone llamar a Aeroméxico al Senado por cambios en salas VIP (Yazmin Betancourt/SDPnoticias)

Malú Mícher explica reclamos que lanzó contra Aeroméxico

El viernes 16 de octubre de 2026, la senadora de Morena, Malú Mícher, compartió un mensaje en X en el que criticó a Aeroméxico por las nuevas restricciones para el ingreso a sus salas VIP.

En su publicación, Malú Mícher lamentó que los viajeros frecuentes ya no tengan acceso a dichos espacios en los aeropuertos, reclamo por el que ha sido criticada en redes sociales.

Debido a las comentarios en los que se le recrimina por enfocarse en ese tema, la senadora respondió y explicó que sus críticas contra Aeroméxico son debido al mal trato que dan a los usuarios.

Traía una manga de linfedema (…) traía el brazo brutalmente hinchado, cargue y cargue la maleta y subía, nos hicieron subir escaleras, nos bajaron, la verdad me conmoví tanto, me enojé tanto de lo que estaba pasando. Malú Mícher

En especial porque atestiguó los momentos en los que una pasajera con problemas de salud tuvo que subir y bajar varias veces en distintos puntos sin ningún tipo de apoyo o atención.

Al seguir con su explicación, destacó que cuando solicitó el acceso a la sala VIP para poder descansar, el personal de Aeroméxico se la negó y tampoco le ofreció ninguna otra opción.

Malú Mícher aseguró que solicitaría reunión con Aeroméxico en Senado por salas VIP

Luego de la modificación aplicada desde el 1 de septiembre de 2026 a las reglas de acceso en salas VIP de Aeroméxico, Malú Mícher afirmó que pediría una reunión con la empresa en el Senado.

En su mensaje, calificó como un exceso que se cancele el beneficio para viajeros frecuentes en vuelos nacionales y condicione la entrada solo a poseedores de tarjetas bancarias específicas.

Asimismo, recriminó la falta de notificación previa sobre las nuevas políticas tarifarias, argumentando que los usuarios pagan costos elevados por servicios que ahora sufren recortes.

Finalmente, Malú Mícher enfatizó que Aeroméxico debe comparecer formalmente en el Senado de la República para explicar los criterios comerciales que afectan directamente los derechos de los consumidores.