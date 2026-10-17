Ante los recientes cambios que Aeroméxico ha implementado en sus salas VIP, Malú Mícher informó que presentará una solicitud para llamar a la aerolínea a una reunión en el Senado.

“Haré la solicitud en @senadomexicano para tener una reunión con la empresa y que expliquen sus nuevas política” Malú Mícher

Fue por medio de un mensaje que compartió en su cuenta X que la senadora de Morena condenó las prácticas de la empresa y señaló que buscará que explique las nuevas políticas.

Cabe destacar que el reclamo de Malú Mícher contra Aeroméxico se hizo debido a que la aerolínea puso en marcha un recorte drástico en los accesos a sus salas VIP.

Aeroméxico (Cuartoscuro / Daniel Augusto)

Malú Mícher reclama a Aeroméxico por restricciones en salas VIP; pedirá reunión con la empresa en el Senado

El 1 de septiembre de 2026, Aeroméxico implementó un recorte drástico en los accesos de sus salas VIP, que incluye restricciones a los beneficios que tenían viajeros frecuentes y pasajeros de cabina ejecutiva.

Debido a lo anterior, la senadora integrante de la bancada de Morena, Malú Mícher, reclamó a la aerolínea al señalar que con las nuevas medidas, Aeroméxico ya “se pasó”.

Sobre ello, Malú Mícher adelantó que presentará una solicitud para que la empresa sea llamada al Senado para sostener una reunión en la que explique las nuevas políticas que aplica.

Malú Mícher pedirá reunión con Aeroméxico en el Senado (@MaluMicher/X)

En especial porque advirtió que las restricciones en las salas VIP significan que los viajeros frecuentes ya no pueden usarlas, y se restringe el acceso solo para quienes tienen tarjetas American Express.

De la misma forma, recrimino que Aeromexico no avisó de los cambios, los precios son muy elevados y los usuarios deben subir y bajar escaleras, además de que corren el riesgo de mojarse en caso de lluvia.

Aeroméxico implementó cambios en sus salas VIP

El reclamo de la senadora Malú Mícher contra Aeroméxico se lanzó luego de que la aerolínea modificó las reglas de ingreso a sus salas VIP en aeropuertos de todo el país.

La nueva política establece que la compra de boletos en Clase Premier o el estatus de viajero frecuente élite, no garantizan la entrada a las salas volar dentro del territorio mexicano.

En cambio, se establece que el acceso mediante la categoría del programa de lealtad está reservado exclusivamente para usuarios que realicen trayectos con destinos de carácter internacional.

Asimismo, para el ingreso a las Salas VIP en viajes domésticos se definió que está restringido para quienes poseen tarjetas de crédito de American Express o Inbursa-Aeroméxico.

Las restricciones adicionales incluyen el cobro o la deducción de pases para el ingreso de acompañantes y menores de edad, lo cual reduce las facilidades previas para los núcleos familiares.