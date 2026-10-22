Guadalupe Taddei rechazó dejar sus responsabilidades ante el INE, ya que, acusa, la actual polémica es un intento para desacreditar rumbo a las elecciones 2027.

Cuando se busca descalificar a la presidencia del INE se está intentando afectar a una institución del Estado mexicano. Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró durante la sesión ordinaria de este jueves 22 de octubre, que todo estará revisado por las autoridades supervisoras.

Por ello, ante lo que definió como un intento de desacreditarlo por parte de medios, Guadalupe Taddei invitó a visitar al INE y constatar su proceso administrativo.

Guadalupe Taddei rechaza dejar al INE en medio de polémica por su chofer

Ante solicitudes de renuncia hacia Guadalupe Taddei por su chofer, la presidenta del INE aseguró que no abandonará sus responsabilidades “por disputas personales”.

Señaló a su vez que el INE está de pie, trabajando y fuerte, cumpliendo su deber con México para las elecciones 2027, mientras se busca acreditar un tema pasado.

Guadalupe Taddei declaró que si bien la polémica no estaba en el orden del día, ante las solicitudes de los grupos parlamentarios brindó una declaración sobre lo que definió como críticas rumbo a 2027.

Aseguró a su vez que la información relacionada con los contratos u otras acciones del INE, serán entregadas, ya que Guadalupe Taddei está segura de su acreditación.

Explicó que si bien nadie está por encima del escrutinio público, actualmente se pretende debilitar la confianza en el INE con hechos que deben ser comprobados.

Consejo General del INE abordó polémica de Guadalupe Taddei (Jorge Montaño vía X)

Guadalupe Taddei acusa intentos de desacreditar al INE rumbo a las elecciones 2027

Guadalupe Taddei señaló que las actuales críticas siempre han rodeado al INE al inicio de los procesos electorales, como la actual vinculación entre empresas y el instituto.

Guadalupe Taddei aseguró a su vez que este ataque a la presidencia del INE también deriva en la agresión contra una institución constitucional del Estado mexicano.

A los actores políticos les hacemos un llamado respetuoso y firme, conduzcámonos con altura de miras. [...] pero no conviertan a la autoridad electoral en el adversario que necesitan para sus contiendas. Guadalupe Taddei

Por lo que Guadalupe Taddei aseguró que las elecciones no se ganan desacreditando al INE, en caso de que sea la intención para obtener alguna ventaja política.